汝州女隔離發燒抽搐 沒人管喪命 家屬網路討公道遭刪除

女學生在隔離點高燒。(視頻截圖)

河南 汝州市因應新冠疫情 「靜態管理」逾20天，一名年約14歲的女學生日前在隔離點高燒並身體抽搐，因延誤就醫在18日凌晨病逝。家屬透過網路發聲向官方討公道卻遭維穩刪除，網友接力轉發，要求「汝州出來給個解釋」。

來源：YouTube

綜合河南自媒體「鄭西在線」與社群 訊息，女學生的父親郭先生回憶，當地疫情防控需要，10月14日凌晨，他們一家人被轉運至汝州市萬基高中進行集中隔離。

「我們一家去了，但是不在一起。男女是分開隔離的，男的一棟樓，女的一棟樓。一個宿舍有上下鋪，住幾個人。」郭先生說，當時和女兒一起隔離的還有60多歲的奶奶，老人自己有時都照顧不了自己。

「我女兒是16日下午開始發燒的，當時吃了點退燒藥，燒退了，但是17日上午又開始發燒了。」郭先生說。他表示，17日下午2時許，女兒的病情已經惡化，「那時就開始渾身抽搐、發抖、說胡話，人都迷迷糊糊、沒有意識了。」網傳視頻顯示，女孩當時在床上裹緊被子，全身不斷抽搐。

「我們向隔離點負責人反映了，但沒人管。那邊說沒有醫生，只有個護士。」郭先生稱，在多方反映下，他的女兒17日晚間被送至汝州市第四人民醫院，經搶救無效於18日凌晨離世，死因是因高燒引發的肺水腫和腦炎。

女孩不幸病逝後，她的姑姑發抖音控訴，「好好的去隔離，結果人沒了」。姑姑說，女孩當時嘔吐發高燒，沒有得到及時的治療，疾控中心的電話卻一直撥不通。他們因為全家被隔離沒辦法去現場，要求給個公道。

社群訊息顯示，郭姓女孩因延誤就醫離世後，家屬透過網路討公道卻遭維穩刪除，但網友持續接力轉發，儘管訊息存活時間不長，但迄今已在多個社群掀起究責聲浪，但汝州當局迄今未對事件回應。

網友心疼的留言，「丫頭走好，下輩子別來了」、「看了視頻難過到心梗」、「這麽一條人命對你們來說不值當嗎」。更多網友要求有關部門徹查到底是哪個環節出了問題，為給孩子主持公道。