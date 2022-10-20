日本動畫內中國地圖無藏南地區 挨轟辱華 B站模糊處理

「鏈鋸人」動畫片頭中出現的地圖。(取材自MAPPA CHANNEL)

日韓再傳「辱華」案例？日本 動畫「鏈鋸人」被發現背景中的中國地圖沒有標出「藏南地區」，雖然時間不到一秒，但仍被B站「模糊處理」。南韓 女星張員瑛拿著鳳凰髮簪一句「想在巴黎展示韓國的時尚 」，引發中國網友怒批偷竊文化，但南韓網友沒有加入筆戰，稱重點在欣賞張員瑛美貌即可。

來源：YouTube

udn遊戲角落報導，改編自藤本樹漫畫的動畫影集「鏈鋸人」在日本搶先播出，許多觀眾被還原度極高的血肉橫飛畫面震懾。

b站將「鏈鋸人」中的地圖模糊處理。(取材自bilibili)

有中國觀眾發現片頭約14至15秒處，公安對魔特異課第四課會議室裡，牆上世界地圖的中國領土少了藏南地區，該地區是中國與印度領土最具爭議的地區之一。儘管這一幕轉眼即逝，還是沒有逃過眼尖網友的審查。

Reddit網友轉貼這則中文ACG論壇Bangumi的消息後，引發網友討論「地圖該怎麼畫才不會起爭議」，更有網友意外把圖放的很大也沒看見問題，「這分辨率西藏都分不清你跟我說藏南」。

目前中國影音網站bilibili為免爭議，已將中國版的相關片段模糊處理。

來源：YouTube

另據中時新聞網報導，「Vogue Korea」的YouTube頻道16日發布題為「10000%可愛的巴黎旅遊Vlog」，影片中，南韓女星張員瑛穿著黑色禮服，身披一件西裝，用優雅的手勢，撫摸並展示頭上的鳳凰髮簪，並表示「今天的服裝和髮簪造型很相配，而我戴上這個髮簪，是想在巴黎展示一次韓國的時尚。」

但這則影片引起中國網友關注，由於鳳凰的圖騰意象最初發揚於中國，髮簪樣式也是中式風格，網友不滿怎麼就成了南韓文化，還有部分網友將話題延燒至整個民族，表示「品牌方和張員瑛都在偷竊我們的文化」、「南韓偷竊慣性。」