新裝像侵華日本軍服 李寧道歉：源於中國古裝
中國運動服裝品牌李寧（Li-Ning）發表新裝，結果被批評類似侵華日軍軍服，李寧19日發布道歉聲明並澄清設計源於中國古代服裝，但仍有不少網友不認同。
來源：YouTube
「李寧」官微19日發布聲明指出，近日，網路上出現對於「逐夢行」秀款部分產品的討論，李寧公司對此高度關注。此次相關產品的設計及造型給大家帶來了困惑和疑慮，表示誠摯的歉意。
聲明稱，本次「逐夢行」秀款產品的設計以「飛行」為主題，從飛行員裝備中汲取靈感，展現人類不斷探索天空的夢想。其中，大家討論最多的飛行帽設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽，產品以多種顏色、款式進行呈現，兼具防風保暖等專業功能，以適應更多戶外穿著場景。
李寧表示，「作為中國的專業運動用品公司，創造出受大眾喜愛、更專業、更具設計感的產品，是我們始終堅持的信念。真誠感謝大家為我們提出的寶貴建議和意見，我們將虛心聽取各種聲音和反饋，做出讓消費者更加認可的產品」。
上月底，李寧集團舉行了一場以「逐夢行」為主題的秋冬新品秀，該秀場在機場舉行。李寧聯合七位新銳設計師，將飛行元素融入設計，以「御風飛行」、「神工天物」、「宇行飛天」三個主題，共同詮釋對「逐夢行」的認知。
不過，在這次大秀的第二個主題板塊「神工天物」中，幾款新品的設計造型引發了巨大的爭議：軍綠色的服裝和帽子被指極像侵華日軍軍服。有網友批評，「我把你當國貨之光，你卻把我當傻缺」。
李寧發布聲明後，仍有許多網友不埋單，認為說法強辯。並指李寧身為中國前著名體操運動員，在2008年北京奧運開幕式上負責點燃聖火，公眾形象強烈，既然希望消費者以高價為愛國情懷埋單，就應下架產品。
另外，環球時報前總編胡錫進在微博發文指出，「我不相信李寧公司是在故意模仿日本軍服，這樣的動機太瘋狂了，屬於商業自殺行為，圖什麽？但是那款服裝經人一說，又確實容易產生相關聯想。我建議李寧公司尊重網友們實際發生的感受，用停售相關服裝結束這場爭議，並且總結教訓。因為一旦在輿論場形成某種印象，很難消除，停售那款服裝的損失要比申辯解釋而導致爭議延續的損失應該小得多。」
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