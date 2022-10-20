新裝像侵華日本軍服 李寧道歉：源於中國古裝

體育品牌「李寧」新設計的服裝被指疑似侵華日軍軍服，李寧19日聲明道歉。（取材自李寧官網）

中國運動服裝品牌李寧（Li-Ning）發表新裝，結果被批評類似侵華日軍軍服，李寧19日發布道歉聲明並澄清設計源於中國古代服裝，但仍有不少網友不認同。

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「李寧」官微19日發布聲明指出，近日，網路上出現對於「逐夢行」秀款部分產品的討論，李寧公司對此高度關注。此次相關產品的設計及造型給大家帶來了困惑和疑慮，表示誠摯的歉意。

聲明稱，本次「逐夢行」秀款產品的設計以「飛行」為主題，從飛行員裝備中汲取靈感，展現人類不斷探索天空的夢想。其中，大家討論最多的飛行帽設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽，產品以多種顏色、款式進行呈現，兼具防風保暖等專業功能，以適應更多戶外穿著場景。

李寧表示，「作為中國的專業運動用品公司，創造出受大眾喜愛、更專業、更具設計感的產品，是我們始終堅持的信念。真誠感謝大家為我們提出的寶貴建議和意見，我們將虛心聽取各種聲音和反饋，做出讓消費者更加認可的產品」。

上月底，李寧集團舉行了一場以「逐夢行」為主題的秋冬新品秀，該秀場在機場 舉行。李寧聯合七位新銳設計師，將飛行元素融入設計，以「御風飛行」、「神工天物」、「宇行飛天」三個主題，共同詮釋對「逐夢行」的認知。

不過，在這次大秀的第二個主題板塊「神工天物」中，幾款新品的設計造型引發了巨大的爭議：軍綠色的服裝和帽子被指極像侵華日軍軍服。有網友批評，「我把你當國貨之光，你卻把我當傻缺」。

李寧發布聲明後，仍有許多網友不埋單，認為說法強辯。並指李寧身為中國前著名體操運動員 ，在2008年北京 奧運開幕式上負責點燃聖火，公眾形象強烈，既然希望消費者以高價為愛國情懷埋單，就應下架產品。