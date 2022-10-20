大秦鐵路火車司機爆集體染疫 就地搭建方艙醫院

國家會展中心（上海）方艙醫院。（中新社資料照片）

中國官方19日公布新增834例本土病例，10月疫情 已涉及29省市，其中中共20大 舉行地北京 新增42例，當局承認防控形勢嚴峻。另外，中國重要的運煤動脈大秦鐵路火車司機集體染疫，就地搭建方艙。而上海疫情無症狀感染者增加，再砸61.2億元興建方艙。

中國國家衛生健康委員會官網19日公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠病例共996例（含確診與無症狀感染者），其中本土834例、境外移入162例。10月疫情已涉及29省市。

其中新增本土確診204例，主要包括廣東50例、北京34例、內蒙古24例、山西22例、陜西20例等；另本土無症狀感染630例，主要為新疆116例、內蒙古52例、廣東48例、湖南42例、陜西40例、湖北39例等。

另北京目前正舉行20大，病例持續反彈，18日新增34例本土確診病例及8例本土無症狀感染者。

中央社報導，北京疾病預防控制中心表示，當地疫情存在多個傳播鏈條，防控形勢嚴峻複雜，點名學校、商場、餐飲等人員密集場所嚴格加強風險排查，核酸檢測做到應檢盡檢、不漏一人，嚴格落實掃碼測溫、查驗核酸陰性證明等防控措施。

此外，山西大同市近期疫情快速傳播，最受矚目的是大秦鐵路湖東電力機務段工作人員爆群聚疫情，16日單日新增高達96名員工染疫。對此，大同市衛健委表示，因湖東電力機務段陽性感染者人數激增，呈明顯聚集性疫情，延長平城區、雲岡區、新榮區、雲州區等4區全域靜默管理至10月21日6時。

另外，上海市多區出現無症狀感染者，官方招標復興島預備方艙和密接隔離點專案，中交建築集團以人民幣13億8103.4萬元（約1.9億美元）得標拿下。

上海市政府官方帳號「上海發布」19日發布疫情概況。18日單日新增本土確診病例1例、無症狀感染者14例，均在隔離管控中發現。未新增境外移入確診病例、新增境外移入無症狀感染者22例，均在閉環管控中發現。