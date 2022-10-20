我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

大秦鐵路火車司機爆集體染疫 就地搭建方艙醫院

中國新聞組／北京20日電
國家會展中心（上海）方艙醫院。（中新社資料照片）
國家會展中心（上海）方艙醫院。（中新社資料照片）

中國官方19日公布新增834例本土病例，10月疫情已涉及29省市，其中中共20大舉行地北京新增42例，當局承認防控形勢嚴峻。另外，中國重要的運煤動脈大秦鐵路火車司機集體染疫，就地搭建方艙。而上海疫情無症狀感染者增加，再砸61.2億元興建方艙。

中國國家衛生健康委員會官網19日公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠病例共996例（含確診與無症狀感染者），其中本土834例、境外移入162例。10月疫情已涉及29省市。

其中新增本土確診204例，主要包括廣東50例、北京34例、內蒙古24例、山西22例、陜西20例等；另本土無症狀感染630例，主要為新疆116例、內蒙古52例、廣東48例、湖南42例、陜西40例、湖北39例等。

另北京目前正舉行20大，病例持續反彈，18日新增34例本土確診病例及8例本土無症狀感染者。

中央社報導，北京疾病預防控制中心表示，當地疫情存在多個傳播鏈條，防控形勢嚴峻複雜，點名學校、商場、餐飲等人員密集場所嚴格加強風險排查，核酸檢測做到應檢盡檢、不漏一人，嚴格落實掃碼測溫、查驗核酸陰性證明等防控措施。

此外，山西大同市近期疫情快速傳播，最受矚目的是大秦鐵路湖東電力機務段工作人員爆群聚疫情，16日單日新增高達96名員工染疫。對此，大同市衛健委表示，因湖東電力機務段陽性感染者人數激增，呈明顯聚集性疫情，延長平城區、雲岡區、新榮區、雲州區等4區全域靜默管理至10月21日6時。

另外，上海市多區出現無症狀感染者，官方招標復興島預備方艙和密接隔離點專案，中交建築集團以人民幣13億8103.4萬元（約1.9億美元）得標拿下。

上海市政府官方帳號「上海發布」19日發布疫情概況。18日單日新增本土確診病例1例、無症狀感染者14例，均在隔離管控中發現。未新增境外移入確診病例、新增境外移入無症狀感染者22例，均在閉環管控中發現。

疫情 北京 20大

上一則

王滬寧上？下？ 傳接人大委員長

下一則

駐英領館衝突案 中國強硬回擊：遭惡意滋擾

延伸閱讀

新州華倫郡爆禽流感 群鴨染疫 農場消毒

新州華倫郡爆禽流感 群鴨染疫 農場消毒
歐亞疫情升溫 航班大亂夢魘恐重演 出遊染疫風險增

歐亞疫情升溫 航班大亂夢魘恐重演 出遊染疫風險增
逾50名染疫兒童留醫 醫管局籲盡快打疫苗

逾50名染疫兒童留醫 醫管局籲盡快打疫苗
免疫「天選之人」解謎：原來天生擁獨特基因

免疫「天選之人」解謎：原來天生擁獨特基因

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」