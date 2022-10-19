山東107歲人瑞輪椅推80歲兒「健身」 愛喝白酒、粉絲數百萬

107歲父親推著80歲兒子鍛鍊身體。（視頻截圖）

山東一名107歲老人孟憲來推著80歲兒子鍛鍊身體的視頻火爆網路，去年榮獲「中國長壽之鄉健康百歲老人」稱號，當地還頒發榮譽證書，目前全網有幾百萬粉絲，大家都愛叫他「仙翁爺爺」。

極目新聞報導，孟憲來的孫媳婦郭女士說，家譜記載爺爺出生於1916年，二伯今年近80歲。視頻裡，白鬍子父親用輪椅推著頭髮幾乎全白的兒子，父親在後慢慢挪步，兒子在前滿臉笑容，場面溫馨而動人。視頻上傳網路後，網友們紛紛點讚留言，有網友評論：「這是父與子的天花板。」也有網友留言：「真幸福，80歲了還有父親健在，可能在父親眼裡，兒子還是個小孩。」

當地一村民表示，老爺子在當地很有名氣，經常有人慕名前來，他的孫媳婦經常給他拍視頻，老爺子在網上也可火了，曾火爆一時的「一家人五代同堂接力抱滿月寶寶」視頻，裡面的主人公就是這位「仙翁爺爺」。

一家人五代同堂接力抱滿月寶寶。（取材自目新聞）

據海報新聞2021年2月報導，當時106歲的孟老爺子有4個子女，12個孫子孫女，20個重孫，4個玄孫，加上3個兒媳、1個女婿、9個孫媳、3個孫女婿、5個重孫媳婦，2個重孫女婿，一共63口人，如果按照整個家族來算，有近200口人。

「爺爺有一個愛好，就是喝酒，他喝酒也很挑，只喝純糧食酒，而且必須是高度白酒，二、三十度的，他從來不喝。」郭女士說，爺爺是位老中醫，懂得一些養生方法，爺爺有時頭疼腦熱就喜歡用中藥材泡酒喝。郭女士表示，老人一天喝兩頓酒，每次約二兩多，高興時還會稍微多喝一點，一天可能要喝到半斤。