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川18歲神槍手 世錦賽射4金 低調盼父母「別發朋友圈」

中國新聞組／北京19日電
四川南充18歲女高中生龐鈺千在世錦賽已拿下4枚金牌。（取材自封面新聞）
四川南充18歲女高中生龐鈺千在世錦賽已拿下4枚金牌。（取材自封面新聞）

四川南充一名18歲女高中生龐鈺千參加在開羅舉行的2022射擊（步手槍）世錦賽，截至18日已經奪得4枚金牌，網民大讚「美少女神槍手」。

影音來源：YouTube

央視新聞報導，在已經完成的比賽中，龐鈺千分別獲得青年組50米步槍三種姿勢個人賽、女子50米步槍三種姿勢團體賽、50米步槍三種姿勢混合團體賽、50米步槍臥射混合團體賽共4枚金牌。此前，龐鈺千和隊友杜林澍拿下50米步槍臥射混合團體青年組比賽金牌。

龐鈺千是是南充高中一名高三年級學生，不但是神槍手，還是學霸；在訓練比賽間隙，也會加班補習文化課程，功課沒有落下。

2016年，龐鈺千因為身體協調性好，被南充高中射擊隊相中。2018年，龐鈺千在四川省第十三屆運動會上以246.9環的成績摘得10米氣步槍女子乙組桂冠，成功進入省隊特訓。進入省隊後，龐鈺千更加努力，隨後參加了第二屆全國青年運動會，助力隊伍取得女子乙組氣步槍團體第三名的好成績。

「每天晚上6點左右訓練一個小時，從訓練效果來看，龐鈺千進步很大。」南充高中射擊隊射擊項目負責人胡詩語說，雖然訓練時間不長，但憑著自己努力和熱愛，龐鈺千迎來了第一次飛躍。2021年以優異的成績入選國家隊。「她專注力很強，這是射擊運動十分重要的特質。」龐鈺千除了專注力高，還對自我要求高，經常找教練溝通交流，不斷精進技術。

華商報報導，「6年前那個周末她來試訓，我就注意到她。雖然沒學習過射擊，但試訓時就展現出很好的身體協調性和精神專注度。」胡詩語說，這個姑娘很有天賦，又吃得了苦，肯堅持。「她看起來瘦小又文靜，但一摸到槍氣場就變了，充滿力量。」

龐鈺千的母親李鳳鳴表示，此次世錦賽，龐鈺千在獲得第二枚獎牌後才和家裡說了成績，還叮囑父母「要低調，不要發朋友圈炫」。不過，忍不住激動的李鳳鳴最後還是發了朋友圈，但為了不影響女兒，在朋友圈已將女兒屏蔽。

李鳳鳴說，女兒是一個很自立、自律的孩子，對於她的未來，家人會繼續尊重和支持女兒的選擇，「她的目標她自己知道去執行，我們都是支持她的，尊重她的選擇」。

四川南充18歲女高中生龐鈺千在世錦賽已拿下4枚金牌。（取材自封面新聞）
四川南充18歲女高中生龐鈺千在世錦賽已拿下4枚金牌。（取材自封面新聞）

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