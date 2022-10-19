淡出抖音擁抱淘寶雙11 「真還傳」主角招商

羅永浩將開啟淘寶直播。（取材自Tech星球）

即將還清6億元（人民幣，下同，約8311萬美元）債務，被網友戲稱的6億元債務「真還傳」的網路名人羅永浩將開啟淘寶直播，並於「雙11」首播。一位「交個朋友」團隊內部人士在網上發布信息稱，羅永浩淘寶「雙11」首播，正在招商。這意味著，羅永浩在與抖音 合作之後，開始擁抱另一直播平台淘寶直播。

Tech星球報導，「羅永浩」及「交個朋友」都在淘寶直播上開通了帳號，其中以「羅永浩」為用戶名的主播，粉絲量達到2.85萬，「交個朋友嚴選店」主播粉絲1.21萬。此外，淘寶上還開通了「交個朋友嚴選店」店鋪。主要為「交個朋友」服飾鞋帽自營品牌「什麼馬」。其客服稱，他們主營店鋪在抖音，目前淘寶店鋪只賣「什麼馬」。

兩年前，羅永浩宣布與抖音簽訂獨家合作，正式開啟自己的直播帶貨生涯。彼時，抖音直播電商 剛剛起步，急需打造一個類似淘寶直播李佳琦一樣的標桿，羅永浩利用平台與自身IP雙重流量疊加，短時間在抖音躋身「帶貨一哥」，並將背後公司「交個朋友」打造為抖音帶貨第一直播間。

隨著債務償還進入尾聲，羅永浩本人與「交個朋友」漸行漸遠。據報導，羅永浩於今年5月淡出「交個朋友」公司營運，同時提供「羅永浩」帳號運營權三年（或五年）並拿走一筆分手費，往後三年羅永浩仍將在「交個朋友」直播間每年帶貨直播數十場。