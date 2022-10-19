大熊貓「四海」「京京」前往卡達 首次旅居中東

大熊貓「四海」、「京京」前往卡達。（取材自央視新聞）

大熊貓「四海」、「京京」即將啟程卡達，中國大熊貓保護研究中心雅安基地18日舉行歡送儀式。這是大熊貓首次旅居中東地區，開啟了中卡大熊貓保護研究合作。

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央視新聞報導，大熊貓「四海」是一位長相甜美文靜的「小姑娘」，2019年7月26日出生於熊貓中心臥龍神樹坪基地；大熊貓「京京」是一隻聰明愛爬樹的「大男孩」，2018年9月19日出生於熊貓中心臥龍神樹坪基地，後生活在雅安基地。

為陪伴和幫助大熊貓適應新環境，熊貓中心派出了經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機前往。一個多月前，熊貓中心對兩隻大熊貓實行了隔離檢疫和體檢，健康狀況均良好。中方還多次派專家團赴卡達對場館進行現場指導和實地評估，協助卡方組建了專業的大熊貓飼養管理團隊，並完成主食竹供應保障。卡塔爾政府為迎接大熊貓「四海」、「京京」，精心建造了大熊貓館。兩隻大熊貓將分別擁有帶空調的運動場、室內展廳、獨立的臥室。

據悉，為進一步促進大熊貓保護研究國際合作，推動中卡兩國瀕危物種和生物多樣性保護，2020年5月，中卡雙方簽訂了大熊貓保護研究合作協議。