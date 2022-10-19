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防雙11套路…淘寶價保延長 天貓27天「一鍵退差價」

中國新聞組／北京19日電
今年雙11，淘寶延長最長價保時間。（取材自觀察者網）
今年雙11，淘寶延長最長價保時間。（取材自觀察者網）

「價格陷阱」，一直是是雙11最引人爭議的問題之一。去年市場監管總局下發了《關於規範「雙十一」網絡促銷經營活動的工作提示》，明確禁止「先提價後打折」等行為；而「雙11淘寶支持全程價保」近日引發熱議。

觀察者網報導，距離「雙11」購物節不到一個月時間，很多人開始忍住消費衝動，等到「雙11」再瘋狂購物。不過，往年有人發現，部分雙11商品的價格其實比「降價大促銷」前還要高，甚至有商家先漲價再降價，各種套路讓人防不勝防。

今年天貓雙11預售活動10月24日晚上8時開始。淘寶天貓針對此次雙11活動期間的價保服務規則做了升級，從以往付款後15天內價保，改為付款/付尾款後至雙11活動結束後15天內全程價保，最長價保時間從15天延長至27天。

「價保」是指消費者購買帶價保標籤的商品，在價保期內，若同一商家的同一商品出現降價，便可以發起價保申請，要求退差價。天貓今年更提供了「一鍵退差價」服務。

據報導，此次淘寶價保服務升級，主要延長服務的有效時限。面對某些商家的「同款不同鏈接」問題，消費者仍需自己提交信息，人工審核價保。這對消費者而言仍是個麻煩事，未來仍有改進的空間。

不過，不少人至今依然忘不掉被「雙11滿減算術題」支配的恐懼。有消費者表示，相比於五花八門的活動，她更想要一個更加輕鬆、不那麼心累的雙11。

今年天貓雙11價保服務「升級」，從15天延長至27天。圖為淘寶天貓總裁蔣凡。（取...
今年天貓雙11價保服務「升級」，從15天延長至27天。圖為淘寶天貓總裁蔣凡。（取材自阿里巴巴）

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