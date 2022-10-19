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新品遭批像日本軍服 李寧道歉：設計源於中國古裝

中央社／台北19日電
李寧新品發布會上一系列的服裝，被指特別像「日本軍服」，再陷「辱華」爭議。 (取材自微博)
李寧新品發布會上一系列的服裝，被指特別像「日本軍服」，再陷「辱華」爭議。 (取材自微博)

中國運動服裝製造商李寧（Li-Ning）發表新裝被批評類似日軍軍服，網友群起攻擊「國貨之光」走歪風，李寧今天道歉並澄清設計源於中國古代服裝，但仍有不少網友不認同。

李寧官方微博今天發布聲明，指近日網路上出現對於部分產品的討論，對相關產品的設計及造型給大家帶來了困惑和疑慮，表示誠摯的歉意。

事件源起是李寧最新發表的系列服裝，在中國網路上許多人留言認為與侵華日軍穿的軍服很相似，特別是帽子的設計，簡直就是當年日軍軍帽的翻版，有網友批評「我把你當國貨之光，你卻把我當傻缺」。

官方今天說明，指大家討論最多的飛行帽設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽，產品以多種顏色、款式進行呈現，兼具防風保暖等專業功能，以適應更多戶外穿著情形。

不過，仍有許多網友不埋單，認為說法強辯。並指李寧身為中國前著名體操運動員，在2008年北京奧運開幕式上負責點燃聖火，公眾形象強烈，既然希望消費者以高價為愛國情懷買單，就應下架產品。

2021年「新疆棉」風波讓Nike、adidas等國際體育服裝品牌遭受中國民眾抵制，愛國主義驅使下，中國體育品牌開始大受歡迎，價格也因此水漲船高，「李寧」一款運動鞋，網路售價一度暴漲31倍。 

李寧新品發布會上一系列的服裝，被指特別像「日本軍服」，再陷「辱華」爭議。 (取材...
李寧新品發布會上一系列的服裝，被指特別像「日本軍服」，再陷「辱華」爭議。 (取材自微博)

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