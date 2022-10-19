李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春自爆去年突然被診斷患上強直性脊柱炎。（視頻截圖）

知名歌手李宇春自爆患上不治之症，她在一檔訪談節目中首次透露自己得了「強直性脊柱炎」（僵直性脊椎炎），「身體就像石化了一樣，難以平穩躺下，睡覺也沒辦法保證。」一度需要坐輪椅出行。這個切身之的讓她以病患的視角創作了歌曲「五臟六腑」。

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中國新聞周刊報導，強直性脊柱炎是一種以慢性炎症和異常骨化為特徵的自身免疫性疾病。因無法根治，復發頻率高，這種疾病也被稱為「不死的癌症 」。除了李宇春，包括周杰倫、張嘉譯、蔡少芬等在內的明星也患有該病。在中國，強直性脊柱炎的患病率約為0.3%~0.4%，有500萬左右的患者正受到這一疾病的困擾。

北京 協和醫院風濕免疫科主任曾小峰說，患者發病初期大多表現為腰背疼痛，如果放任不管，會導致疾病惡化至「竹節狀脊椎」，即晚期出現脊椎融合現象，連低頭、彎腰、轉身這些基本動作也無法完成。

強直性脊柱炎更容易盯上青年人，發病年齡通常在15~40歲。「這個病誤診率相對高些，大多人發病隱匿，而且容易被誤以為是腰椎勞損、腰椎間盤突出、空調病等常見疾病。」北京市海淀醫院風濕免疫科主任張舸說，很多年輕人日常生活中遇到腰背疼痛，活動後症狀會明顯減輕，便認為只是暫時的小毛病，忍一忍就過去了。即便去醫院，很多患者最開始一般會選擇疼痛科或者按摩科，也不會想到去風濕免疫科就診，這也會造成誤診和病情延誤。

張舸說，強直性脊柱炎會累及眼部、腳趾、皮膚等部位，患者這些部位出現症狀時，一般會去眼科、皮膚科等科室分別檢查，而且不會將所有這些症狀都說出來。沒有經過專業風濕免疫學科培訓的醫生也很難將這些症狀聯繫在一起，大多對病患按照單個疾病治療。曾小峰表示，他們團隊此前的研究數據顯示，通過流行病學調查的數據預測，中國國內強直性脊柱炎從首次出現症狀到確診，平均延誤時間是6年。