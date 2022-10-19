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20大報告未來5年房地產政策 料加速「租購並舉」

記者黃雅慧／綜合報導

市場關注20大報告中如何定調未來5年房地產政策。中國各機構分析，在「房住不炒」總基調下，「租購並舉」預計將加速。此外分析認為中國房產市場逐漸由增量市場向存量市場改變，積極盤活存量資產，才能使租賃住房供應走向可持續發展之路。

20大報告中闡述的房地產發展方向，具體提出：「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度。」

瑞銀中國首席經濟學家汪濤認為，報告在房產政策上長期基調未變，仍然是加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。

「房住不炒」仍是總基調。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，20大報告再次強調房住不炒，意味將成為長期堅持的房地產行業定位，接下來行業發展落腳點將更多聚焦在保民生、提品質上。未來改善性住房需求為市場關鍵支撐。

「租購並舉」為探索房產發展新模式。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，如果房住不炒是指導方針，租購並舉則是進一步推進住房制度改革，推進住房高質量發展的頂層設計。

20大 房地產 指數

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