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與中企合資 德國大眾汽車向中國低頭買技術?

中國新聞組／北京19日電
上汽大眾研發的純電動SUV車型，2021年在上海車展亮相。(新華社資料照片)
上汽大眾研發的純電動SUV車型，2021年在上海車展亮相。(新華社資料照片)

在美國聯手多國抗中之際，德國大眾汽車日前宣布投資約24億歐元與中企成立新公司，聚焦自駕領域技術開發。大眾前CEO赫伯特迪斯恐怕想不到，自己剛下台，繼任者就棄用旗下自研路線，改與中國智能計算平台提供商地平線成立合資公司。中國業界分析，大眾低估研發難度，被迫「以資本換技術」。

觀察者網報導，大眾2021年通過合資品牌一汽—大眾、上汽大眾和江淮大眾，從中國賺到的利潤為30.26億歐元(約214.8億人民幣、29.8億美元)。此次組建合資公司，大眾注資約24億歐元（約168億人民幣），比彭博社此前報導的10億歐元高出一倍多，相當於投入大半年的在中國淨利潤。可以看出，大眾真的有些急。

大眾2021年一口氣在中國推出5款ID系列純電車型，包括早於歐洲發布的ID.5；但純電車型2021年全年銷量為7萬輛，未達到集團高層預期的8萬至10萬輛的目標。報導指出，大眾沿用燃油車時代的設計思維，以為中國消費者只是需要車載娛樂系統，將冰箱、彩電搬上汽車，殊不知，中國市場真正的需求是智能網聯、智能座艙、自動駕駛等硬核技術。

以德國為代表的歐洲廠商在智能化領域已落後於中國。普華永道分析指出，「大眾ID系列是優秀的電動汽車，但還不夠智能。」在大眾ID.4的論壇，車主稱讚車輛底盤、續航的同時，還會吐槽大眾糟心的車機系統。有車友直言，大眾ID.4更像是半成品，顯示屏時常連不上信號、有時還灰屏，語音交互形同虛設，「車機系統做的甚至不如大眾燃油車」。

車機系統成為弱點，大眾自己也承認。迪斯在過去三年一直試圖推動大眾智能化進程，包括將大眾集團相關研發人員全部整合成為CARIAD員工，專門負責大眾自動駕駛的研發；除了內部架構調整，迪斯還嘗試大規模併購和投資。不過，迪斯低估了自研難度，董事會失去耐心炒掉他，開始求助於中國供應商的成熟方案。

中國作為全球最大的新能源市場，已成為主機廠必爭之地。而在智能化的下半場，主機廠的地位式微，被中國英偉達、高通等國際芯片巨頭「拿捏」。據報導，大眾選擇地平線，一方面希望制衡英偉達、高通、Mobileye等國際巨頭，謀求在中國市場的B供；另一方面，如果將中國市場的智能化技術移植到歐洲市場，也是一種降維打擊。

地平線征程5芯片。(取材自觀察者網)
地平線征程5芯片。(取材自觀察者網)

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