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分別60年重逢 青梅竹馬95歲領證「餘生要互相照顧」

中國新聞組／北京18日電
兩位老人的合影。（取材自紫牛新聞 ）
兩位老人的合影。（取材自紫牛新聞 ）

中國一對同年同月隔日生的青梅竹馬，年輕時「沒有緣分」沒能走到一起，60年後在96歲時重逢領證結婚。 近日，兩位老人的故事登上了熱搜，這份穿越大半個世紀走進婚姻殿堂的緣分，受到很多人的祝福。曹爺爺說：「我們年輕時錯過了，餘生一定要互相照顧，互相扶持。」

來源：YouTube

紫牛新聞報導，曹爺爺和徐奶奶都出生在1926年，「她是陰曆8月10日晚上出生的，我是8月11日早上5時前出生的，我們同年同月生，我比她小了5個多小時。」曹爺爺對兩人的出生日期仍舊記得清清楚楚。

曹爺爺出生在上海，徐奶奶是江蘇常州人。少年時期，曹爺爺的父親在山東威海經營一家照相館，徐奶奶的父親是合夥人之一。上個世紀40年代，父輩經營的照相館搬到了上海，曹爺爺也跟著回到了上海老家，兩家關係更為密切。徐奶奶說，當年父親本打算撮合她與曹爺爺的，但那會兒曹爺爺父親已經在上海給他定了親，後來徐奶奶上世紀40年代末也結了婚。曹爺爺回憶說：「當時沒有緣分，我們就錯過了。」

兩位老人領取結婚證。（取材自紫牛新聞 ）
兩位老人領取結婚證。（取材自紫牛新聞 ）

曹爺爺94歲時參加老同事的聚會，遇到了徐奶奶的弟弟，曹爺爺一通簡單的電話，讓兩個分別了60多年沒見的老友重新有了聯繫。兩人重逢後，彼此的聯繫越來越多，得知各自的另一半都去世多年，也都想找個伴兒，便決定結婚。

2020年9月23日，曹爺爺和徐奶奶去民政局辦理了結婚證。同年10月，兩位老人先後入住上海康泰養老院。對於現在的生活，兩位老人都表示過得挺滿足的。

曹爺爺多次滿是感慨地用手比畫著：「60多年沒見還能再重逢，真是緣分！以後的日子就想平平淡淡的，互相照顧，過好每一天。」

養老院

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