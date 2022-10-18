象棋「人機大戰」 世界冠軍謝靖不敵「元蘿蔔」

象棋特級大師、世界冠軍謝靖與「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人對弈，最後推枰認負。（取材自中新網）

繼國際象棋、圍棋等項目後，「人機大戰」終於來到「楚河漢界」 。中國象棋特級大師、世界冠軍謝靖16日晚與「元蘿蔔SenseRobot」AI 下棋機器人展開對決，結果，1989年出生的棋王在局面落後情況下推枰認負。

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上觀新聞報導，這場「人機大戰」透過網路直播，吸引了眾多棋友關注。中國象棋泰斗、謝靖的老師胡榮華（胡司令）來到比賽現場講解。「胡司令」曾14次奪得全國個人冠軍，1960年至1979年創造了「十連冠」紀錄。

比賽中，「胡司令」的關門弟子謝靖執紅先行，採用飛相開局，「元蘿蔔」以中炮應對。幾個回合後，AI機器人走出一步「怪棋」，把炮下到紅方馬與黑方馬之間，讓謝靖陷入了長考。此後，局面急轉直下，雖然紅棋走得很頑強，但胡榮華感嘆：「難弄了……。」他分析，雙方車、馬、炮相當，都有邊兵，但是紅方少了一個相。又過了幾個回合，他直言「估計不行了」，因為徒弟的用時已經不夠（此次比賽的棋手約定用時是30分鐘）。果然，謝靖很快推枰認負。

如果時間夠的話，還能逼和嗎？」對於主持人的提問，胡榮華回答：也不行，因為黑方優勢比較明顯。在他看來，黑棋下得很細膩，對於職業和業餘棋手來說，「元蘿蔔」堪稱一個不知疲倦的超級陪練。