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快解封？東航、南航、海航將復飛多條國際航線

記者林則宏／綜合報導
東方航空宣布10月底將陸續恢復多條國際航線，被認為是中國可能解封的徵兆。（取材自東方航空微博）
東方航空宣布10月底將陸續恢復多條國際航線，被認為是中國可能解封的徵兆。（取材自東方航空微博）

儘管外界普遍預期中國現行的嚴格防疫政策短期內不會放寬。但近日東航、南航、海航等航空公司宣布恢復及增班，被認為是中國可能逐步解封的訊號。

中國東方航空微博17日確發布消息稱，計畫於10月底恢復多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航線。東方航空表示，自10月30日冬春航季開啟後，東航計畫每周客運國際航線將增至42條108班。此次新增的國際航線將於10月20日起逐步開始執行，東航11月還將陸續恢復和加密杭州—馬尼拉、昆明—胡志明等國際航線。

界面新聞報導，南航計劃10月起恢復廣州—雅加達、大連—東京成田航線。同時，在廣州—迪拜、廣州—馬尼拉、廣州—曼谷、廣州—金邊等航線上增班。其中，廣州-雅加達航線10月26日起恢復，每周2個往返，大連-東京成田航線10月25日起恢復，每周2個往返；廣州-迪拜航線10月27日起增至每周3個往返，廣州—馬尼拉航線10月27日起增至每周1個往返，廣州-曼谷航線10月24日起增至每周1個往返，廣州—金邊航線10月18日起增至每周1個往返。恢復並加密後，南航國際航班將由原來的每周71班增加至每周86班（往返計為2班）。

據報導，海南航空稱，冬春航季將繼續運營北京—莫斯科、北京—貝爾格萊德、北京—柏林、北京—曼徹斯特、重慶—羅馬、重慶—馬德里、深圳—溫哥華、大連—東京、大連—首爾共10條往返國際客運航線；同時，增頻重慶—羅馬國際航班至每周兩班。

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