含鴨量嚴重不足 南京鴨血粉絲湯將訂團體標準

南京招牌美食「鴨血粉絲湯」擬制定團體標準。(取材自每日經濟新聞/攝圖網)

廣西柳州螺螄粉在速食消費市場的出圈，讓全中國各地代表性的粉絲和麵條都「羨慕」了一把。江蘇南京市市場監管局近日召開食品生產企業座談會決定，南京相關食品生產企業將聯合申請集體商標，制定南京招牌美食 「鴨血粉絲湯」的團體標準，保證市場上鴨血粉絲湯的質量。

據澎湃新聞報導，南京人愛吃鴨子，除了烤鴨、鹽水鴨，鴨血粉絲湯也是大名鼎鼎。南京的鴨血粉絲湯包含了粉絲、鴨血、鴨腸、鴨肝等鴨子多個附件，以其鮮香爽滑口味風靡全中國。自從速食版鴨血粉絲湯的上市，讓更多人不到南京也能品嚐到南京鴨血粉絲湯。不過，市場上部分同類產品質量低下，銷售時卻打著南京鴨血粉絲湯的旗號，嚴重損害南京鴨血粉絲湯的聲譽。

參加座談會的南京農業大學食品科技學院教授黃明表示，目前市場上的鴨血粉絲湯從2元到20多元人民幣(約0.27到2.7美元)的都有，外地不少企業也在做鴨血粉絲湯，不過各地的鴨血粉絲湯的質量「良莠不齊」，如「含鴨量」明顯縮水。「市面上價格便宜的鴨血粉絲湯可能只有粉絲和調味包，鴨血、鴨腸等重要配料都沒有，這讓許多因為優惠價格購買的消費者大失所望，認為南京的鴨血粉絲湯不好吃，一定程度上也損害了南京鴨血粉絲湯的名譽。」

另據現代快報報導，制定團體標準只是第一步，未來，相關部門還將進一步制定鴨血粉絲湯食品安全地方標準，進一步規範鴨血粉絲湯產品市場，打造南京鴨血粉絲湯公共品牌。