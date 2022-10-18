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「鄭州怎麼了」 擴大封控、百萬人禁足 產業憂供應鏈斷

中國新聞組／北京18日電
河南省鄭州市近日擴大封控範圍及時間，百萬人行動受到影響。圖為民眾在機場戴口罩詢問登機訊息。（中新社）
河南省鄭州市近日擴大封控範圍及時間，百萬人行動受到影響。圖為民眾在機場戴口罩詢問登機訊息。（中新社）

河南省鄭州市是iPhone重鎮，近日新增多起確診病例，不少當地民眾都在網上反映所住社區已被封，有人被拉走…「鄭州怎麼了？」上熱搜 。鄭州市中原區、二七區、金水區16日起陸續發布加強管控通知，並要求區內部分企業暫停生產經營活動時間，產業界則憂心又將面臨供應鏈中斷的威脅。

綜合媒體報導，有大批民眾在微博PO文爆料，鄭州疫情其實很嚴重，許多人被封在家中，「金水區什麼時候能解封，再不上班就吃不起飯了」、「菜都沒人送封在家裡單元門全關了」、「不知道具體多少確診，多嚴重，只知道一直有人拉走，有很多小區被封，什麼時候是個頭啊」。由於官方一直未正式通告，不少網友表示疑惑，「鄭州怎麼了」。在輿論愈演愈烈之際，鄭州17日發布防控通告，要求居民非必要不外出。

輿論發效後，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部近日公告，展開金水區、二七區、中原區、管城回族區、惠濟區、航空港區、鄭東新區、經開區、高新區核酸檢測篩查工作。

鄭州市中原區新冠肺炎疫情防控指揮部發表通知，要求中原區近100萬居民，從17日開始要待在家裡，除非他們外出接受病毒檢測；而且政府也下令關閉非必要企業，封鎖令將在23日晚間6點解除。

鄭州市中原區16日通報指，將進一步加強社會管控、調整部分區域風險等級，並將靜默管理至23日18時；二七區、金水區跟進發布類似通知，不同之處僅在於將靜默管理時間延長至22日10時。

中原區、二七區及金水區均要求，除保障市民基本生活和城市基本運行的公共服務類企業、嚴格執行閉環管理的白名單企業外，其他各類企業都要暫停生產經營活動。

由於鄭州市是中國產業重鎮，各區相繼擴大封控範圍及時間，百萬人行動受到影響，產業界擔心，若封控範圍持續擴大，恐將再度面臨供應鏈中斷的威脅。

根據鄭州市中原區疫情防控指揮部發布「關於進一步強化疫情防控及調整部分區域風險等級的通告」，要求按照「應檢必檢，不落一人」的原則，17至19日，每日進行一次核酸檢測。並要求民眾按照所在街道、社區安排，在做好個人防護的前提下，分時錯峰參加核酸檢測。

對鄭州市擴大封控範圍，鴻海集團回應，iPhone製造商富士康的工廠並沒有被涵蓋在內。

鄭州 疫情 檢測

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