中「過冬八件套」歐洲人買爆 訂單排到農曆年前 工廠三班倒

「歐洲人買爆中國電熱毯」的消息頻頻登上熱搜，電熱毯等近身取暖產品在歐洲熱銷。（取材自中國新聞周刊 ）

歐洲能源危機加劇疊加寒冬將至，來自中國的「過冬八件套」正遠銷歐洲。秋衣秋褲、光腿神器、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電熱毯和高領毛衣等中國製過冬產品正被歐洲消費者「買爆」。

中國人過冬不可或缺的秋衣秋褲，正出現在歐洲消費者的衣櫃裡。據跨境平台速賣通提供的數據顯示，10月以來，保暖內衣的銷售額較上月同期增長246%。其中，秋衣秋褲在法國、德國 、義大利 、荷蘭、波蘭等多個國家均有3倍以上增長，分別為372%、362%、365%、316%和311%。

此外，光腿神器亦在歐洲走紅，10月至今的銷售額取得了131%月增長，而來自荷蘭、德國和法國的女性最為喜愛這種中國製造的「神奇絲襪」。

中國的法蘭絨睡衣在歐洲的銷量也有所增長。速賣通數據顯示，在全歐洲，法蘭絨睡衣10月至今的銷售額有95%的月增長。

同時，取暖設備也在熱銷。從速賣通平台看，在未進入10月之前，取暖小家電的銷量在歐洲就已翻了3倍，風能、太陽能、儲能電池等能源產品也有一定的增長。數據顯示，10月至今，中國國產熱水袋銷售額在全歐洲取得了300%增長。暖手寶更是增長了447%。

據速賣通9月28日提供的數據，近一個月內，低能耗「取暖電器」類產品，在歐洲的銷售額比上個月增長了300%。其中來自荷蘭、法國、德國和波蘭消費者對中國產的取暖器、暖腳寶、電熱圍巾等「保暖神器」最為依賴。

來自中國海關總署的數據也顯示，僅今年7月，歐盟 27國進口中國電熱毯就高達129萬條，月增長近150%。據中國新聞周刊報導，電暖器、電熱毯訂單已排到明年1月底，甚至更晚。不少工廠今年6月份就24小時運轉、三班倒，還專門為此擴招。

浙江省慈溪市的取暖器生產出口量占到全中國三成，為因應歐洲等地客戶的「補單潮」，不少商家正忙著趕製訂單。大眾網報導，一條國產電熱毯，通過某跨境平台「出海」歐洲後，平均人民幣100元（約14美元）的售價，漲至50歐元（約48.7美元），約合人民幣345元，為原先的3倍以上。