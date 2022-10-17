一起玩到大的緣分…鶴壁9博士為「一盞燈」返鄉創業

河南鶴壁的這9位畢業生是「從小穿一條褲子長大」的發小，從小學到初中，到高中，再到大學，乃至研究生和博士生都一同經歷過。（取材自青島晚報）

從小一起玩到大的發小（意指父輩互相認識，從小一起伴隨長大的玩伴，長大後又經常在一起的朋友），經歷過小學、初中、高中、大學、讀研、讀博，甚至工作之後，至今還能相聚在一起的，那絕對是緣分中的緣分。

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來自河南 鶴壁的80後朱明甫和自己的八個發小就是這種神仙緣分，他們全部考上不同學校的博士，畢業後又因為一個夢想，紛紛放棄自己在大城市的高薪舒適工作，一起攜手回家創業。

青島晚報報導，這九位發小博士利用自己的所學，「想為家鄉做點事。」他們從一盞燈入手，助力智慧城市建設，「我們剛回家的時候，家鄉為我們修了八條路，現在我們把家鄉的81條路打造成了智慧路」。

9人全部考上博士，畢業後還堅持一個夢想，攜手回鄉創業。（取材自青島晚報）

河南省日前因為「九位博士生一同回鄉創業」而上了熱搜。河南的這九位畢業生是「從小穿一條褲子長大」的發小，從小學到初中，到高中，再到大學，乃至研究生和博士生都一同經歷過。畢業後還時常聚在一起，討論學術上的研究。

其實最讓人意外的是，他們九人能一同全部考上博士，畢業後還能堅持一個夢想，又攜手回鄉創業。他們要完成的項目是「智慧合桿」，通過綠波速度的調試，消防車、救護車走到哪裡都會是綠燈。

「九個博士為了一盞燈」也被叫響，這九位博士學習的專業雖然各不相同，但基本都是高新技術專業。每個博士的個人介紹都是長長的一大段，獲得的獎項榮譽也是數不勝數。

「我們九位博士堅持做這一盞燈的項目，不僅能夠照亮我們自己，也讓更多在外求學的學生，有一個回家還能加入高科技企業的平台，同時也照亮莘莘學子回家的路。」朱博士說。