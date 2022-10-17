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雲南1小學獎勵學生送「小豬」 養大賣8000元貼補家用

中國新聞組／北京17日電
羅家小姐妹的爺爺表示，領取小豬時，他心裡很開心很自豪。豬領回家後，全家也是精心餵養，豬長勢很好。(取材自極目新聞)
羅家小姐妹的爺爺表示，領取小豬時，他心裡很開心很自豪。豬領回家後，全家也是精心餵養，豬長勢很好。(取材自極目新聞)

若學生表現好，常見的獎勵除獎狀外，不外乎是金錢或是文具用品等，但在雲南鄉村的一所小學，送的是小豬。該校一對小姊妹因表現優秀，今年初獲得兩頭小豬，養了九個月後兩頭豬賣出了8000多元人民幣（約1118美元），讓小姊妹不但有成就感，還幫忙貼補了家用。

極目新聞報導，曾在雲南昭通向陽小學支教五年的侯長亮回憶，今年1月，學校根據學生平日的綜合表現，結合家庭情況，選出20名小學生，每人送一頭小豬，每頭小豬有二、三十斤。至於學校購買小豬的錢，則是來自上海一個公益組織的贊助，侯長亮說，原本是獎勵學習用品，但昭通當地幾乎家家戶戶養豬，於是改送小豬，不但鼓勵了學生，也能幫助到學生的家庭。

一位大叔用繩子牽著一頭大肥豬走在鄉間的小路上。(取材自極目新聞)
一位大叔用繩子牽著一頭大肥豬走在鄉間的小路上。(取材自極目新聞)

侯長亮說，雖然學生們不能馬上從小豬身上得到收益，但是透過餵養和付出，能獲得更大的收穫；現在得知學生們將小豬養大，並獲得收入，很為孩子們感到高興。

其中兩名獲得小豬的是羅家一對姊妹，彝良縣海子鎮的羅老師表示，小姊妹因在校表現優異獲獎，家裡平時也養豬。小姊妹的爺爺則說，豬領回家後，他心裡很開心很自豪，全家人精心餵養九個月後，他分兩次將兩頭豬賣掉了，總共賣了8000多元；賣豬的錢，準備用一部分來給兩個孫女買些生活用品和新衣服。

因地制宜的獎勵讓網友們紛紛點讚，「很有意義的獎勵，有付出才有收穫」，「這種獎勵因地制宜，很接地氣」「授人以魚不如授人以漁，學校的方法很好」。

捐贈小豬的做獎品的公益組織工作人員表示，「家長領小豬回家，村裡很熱鬧。等小豬長大後可以殺年豬，可以賣，對孩子和家長都有幫助」。工作人員說，除雲南彝良縣外，還層在雲南紅河、青海甘德捐贈過小豬仔和小犛牛。

來源：極目新聞

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