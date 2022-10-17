蔥比人高、梨比盤大 山東「超大食物」登熱搜

「梨之大，一手快拿不下」。(取材自山東商報／速豹新聞網)

山東人身材高大很常見，但最近引起中國網民熱議的不只是山東人的身高，連山東賣的各種食物都出現比其他省分大的驚人尺寸，不但有長得比人高的大蔥，還有比盤子大的梨，一隻手差點拿不起的蘋果 ，甚至還有比手掌還大的水餃等。不過，許多來自山東的網民表示，他們已經習慣了不覺得家鄉的食物有特別大，而且價錢也沒有因此比較貴。

山東商報速豹新聞報導，一名女生日前在山東濟寧任城區街上，看到了一車「超大號」地瓜，讓她忍不住拍成影片發到網上，還說「頭一回見！這地瓜比我的頭都大好幾圈！」影片經過轉傳後，引起熱議，不少到過山東的人與當地網民都參與討論，讓話題衝上熱搜。

許多網民都說，山東名產山東大蔥，可以長得比人還高。據網易報導，曾相傳有山東兩名菜販起了爭執，其中一人一氣之下拿大蔥打向另一人，竟對方打昏了，大蔥卻還沒斷；而每年舉辦的「章丘大蔥文化旅遊節」上，去年的冠軍大蔥高達2.435米。還有人補充，曾有山東女孩用「你長得都還沒我們家大蔥高」為由，拒絕追求者。

「長的比你還高」的山東大蔥。(取材自山東商報／速豹新聞網)

來源：烟台水母网

除了大蔥，還有人列舉「梨之大，一盤放不下」、「一隻手差點拿不住的煙台蘋果」、「超大號鮁魚水餃」和「如頭大的饅頭」等。因此有人說，去山東玩一趟，酒量不如人，身高不如蔥，吃個飯，都能隨時感到自己的渺小。

「超大號鮁魚水餃」。(取材自山東商報／速豹新聞網)

美食 家蔡瀾先生也曾在「舌尖上的中國」中描述山東大包，「有一隻鞋那麼大！但是一下子就吃完了」。

超大海鮮。(取材自山東商報／速豹新聞網)

山東又上熱搜了，這次是因為超大號的食物。(取材自山東商報／速豹新聞網)

來源：小厨娘美食记