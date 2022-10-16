失眠商機大？ 月付3萬助入眠 中國「哄睡師」正紅

現代不少人為失眠所苦，有業者從中嗅到商機，催生出睡眠經濟，其中最為典型的就是哄睡師。（取材自瀟湘晨報）

現代人生活壓力大，加上一些不良生活習慣，因此容易發生入睡困難、淺眠、躺在床上翻來覆去睡不著等失眠 困擾，許多人也在為失眠問題找解方。中國有業者從中嗅到商機，因此催生了睡眠經濟，其中最為典型的就是哄睡師，他們會針對個人需求推出客製化服務，月包配套的語音服務收費，甚至可高達3萬3440元（人民幣，下同，約4649.6美元）。

瀟湘晨報報導，90後的梨餘（化名）就表示自己常年性失眠，經常熬夜到凌晨1點以後才就寢，導致她記憶力下降，白天精神不佳。她受訪時透露，「我晚上其實不做什麼，不玩手機 ，也不打遊戲，就是躺在床上，但翻來覆去地睡不著，我也不知道為什麼」，甚至還得買一些助眠藥品改善失眠困擾。

另一名受訪者、95後的張先生是一名高原工作者，一樣長年飽受失眠困擾。他說「可能是工作上的原因，還有就是玩手機，當想早點睡時，上床之後卻睡不著」。最近他開始嘗試晚上聽有聲書和冥想，狀況才稍微改善。

根據今年中國睡眠研究會發布的「2022中國國民健康睡眠白皮書」顯示，44%的19-25歲年輕人熬夜至零點以後，是當之無愧的「熬夜冠軍」。

業者嗅到商機，催生出睡眠經濟，其中最為典型的就是哄睡師。在電商平台搜尋「哄睡師」，不難發現推出相關服務的店家多達20幾家，甚至有的業者每月可提供高達1萬多次的哄睡服務。

商家一般會提供文字和語音兩種形式的哄睡服務，價格視時間需求而定，每種等級又再細分成15分鐘、半小時、一小時、包天、包周和包月的配套，也註明包天、包周和包月每天累計服務4~5小時。

從表單價格可以看到，若選擇「錦鯉」等級的文字哄睡服務，包月配套售價高達人民幣1萬8888元；同樣的若選擇「錦鯉」等級的語音哄睡服務，包月配套售價高達人民幣3萬3440元。

不過想成為「哄睡師」可沒這麼容易，得經過嚴格的培訓、審核。一名「哄睡師」透露，自己兼職了一年多，一般會以唱歌、說故事等方式協助客戶入眠；如果超過規定的10分鐘客戶還未入眠，則需要花錢續單才能繼續提供服務。萬一遇到蠻不講理的客戶，則會選擇退單處理。