杭州「飛機拜拜員」走紅 他曝：揮手工作可不簡單

杭州蕭山國際機場兩名機務揮手送機，視頻引起了網友們的關注。（取材自錢江晚報）

近日有網友在杭州蕭山國際機場 坐飛機離開時，拍下了兩名「飛機拜拜員」揮手送機的視頻，只見兩人在機場跑道上有節奏的擺動手臂，模樣讓許多網友直呼「太可愛」，相關話題更衝上熱搜。

錢江晚報報導，視頻裡的這兩位「拜拜員」其實叫做機務，也是負責飛機檢修的工程師，其中一位小周，今年只有24歲，已入行兩年。他表示，當天許多親友、同事認出影片中的人是他，馬上轉發影片和他打招呼，小周才知道自己被旅客拍下工作模樣後分享到網路。

小周解釋，作為保障飛機安全運行的機務維修人員，飛機起降前後，他們都要做好各項檢查，確保飛機安全可靠，每一次揮手背後都是上百項檢查，工作其實非常不簡單。

當機組給出滑行請示手勢後，作為放行飛機的他們會在確保安全情況下，給予規範手勢示意機組滑出；飛機開始滑動後，機務人員會揮手告別。

小周說，「拜拜」手勢既是對機組安全飛行的祝福，也是對旅客平安出行的祝福，「有時看到旅客向我們揮手，我們都很開心，感到自己的工作很重要、很有價值。」

這幾天，這段視頻「火」了，小周開心表示，「我很自豪，以這種方式讓更多的人認識我們、了解我們。」

來源：YouTube