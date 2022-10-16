安徽夫妻為兒取名「伍拾憶」 網友：光聽就很有錢

中國一對夫妻將孩子取名為「伍拾憶」，孩子父親叫伍林，在網路上引發討論。（視頻截圖）

中國安徽近日有對夫妻喜獲麟兒，兩人一直在思考給孩子取什麼名字好由於預產期在十一國慶，因此孩子還未出生前，小名就叫做「十一」，後來兩人決定將孩子取名為「伍拾憶」，許多網友看了直呼太有趣。

極目新聞報導，伍先生透露，自己叫做伍林，諧音「50」，給孩子取名伍拾憶諧音「51」，寓意著傳承；而且他和妻子是在10月1日結婚，孩子的小名也叫做「十一」，以此來紀念他們的愛情故事。此外，「拾憶」可理解為撿拾回憶，「希望兒子老了之後，回顧一生都是美好的回憶。」

孩子母親操女士將孩子的出生證明上傳網路後，衝上微博 熱搜。不少網友紛紛表示，「這名字聽起來就很有錢」、「好霸氣的名字」、「名字裡帶『礦』」此外，也有網友稱，名字諧音「五十億」會讓人產生與金錢相關的聯想。

還有眼尖網友注意到，媽媽名叫「操龍妹」也十分特殊。對此，操女士解釋，「我自己的名字也很特別，經常會遭到各種誤解，但這不算是個大事。」伍先生也說，拋開那些金錢上的聯想，這個名字的寓意還是很浪漫，很美好的。

來源：YouTube