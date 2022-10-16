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鄱陽湖上萬斤魚擱淺 民自費轉運 網讚：這才是放生

中國新聞組／北京16日電
鄱陽湖有上萬斤的魚擱淺在岸邊，有民眾自發轉運。（取材自科技生活快報）
鄱陽湖有上萬斤的魚擱淺在岸邊，有民眾自發轉運。（取材自科技生活快報）

由於乾旱，鄱陽湖有上萬斤的魚擱淺在岸邊垂死掙扎；近日有20多人自費將魚轉運到贛江。網友點讚，這才是真正的放生。

科技生活快報報導，當事人表示，看到魚都快要乾死了，想到如果這麼多魚都被活活旱死，是挺可惜的。自己和一些朋友自費開車，將那個水坑擱淺的魚，成批成批地運到了贛江，基本上都轉運走了。

有網友表示，贛江也都快乾了，好幾個月沒下雨了。江西的乾旱太嚴重了，不知道啥時候才會下雨啊？保護魚種人人有責，這些人才是真正的放生，必須點讚，這個舉動一定會有福報的。

據報導，今年的乾旱，是鄱陽湖魚類的重大災難，因為長江流域的很多地方都乾涸了，有很多魚都擱淺了。這些魚大部分都被當地人撿走，正是有了這20多人的努力，一些名貴的魚類才有可能倖存下來，為長江魚類的生存保留了一線希望。

另外，央視新聞報導，連日來，鄱陽湖水位持續緩慢上漲。截至14日上午8時，鄱陽湖都昌站水位上漲至8.07米，鄱陽湖標誌性水文站星子站上漲至8.17米，其餘各重要站點水位均突破8米。當地水文部門分析，受前期降雨和三峽水庫向長江下游補水共同影響，鄱陽湖水位止跌回漲。較10月4日湖區最低水位6.68米相比，已上漲1米多。

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