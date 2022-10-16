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屠呦呦又衝上熱搜 曾以身試藥 得中毒性肝炎

中國新聞組╱北京16日電
屠呦呦曾以身試藥。(新華社資料照片)
屠呦呦曾以身試藥。(新華社資料照片)

近來是諾貝爾獎揭曉時刻，以「發現青蒿素，開創瘧疾治療新方法」榮獲諾貝爾醫學獎的屠呦呦，為測青蒿素安全性曾以身試藥，此事蹟被媒體再度披露登上熱搜榜。

新民周刊微信公號報導，上世紀60年代，由於瘧原蟲對奎寧類藥物產生抗藥性，全世界都在尋找有效的抗瘧新藥。1969年，屠呦呦接受國家瘧疾防治研究項目的任務，被任命為中醫研究院中藥抗瘧研究組組長。

據報導，屠呦呦最初是在翻閱中醫藥古籍時，發現了一段有關瘧疾治療的記載，確定以中藥青蒿為主的研究方向，因中國科研條件比較落後，屠呦呦和團隊只能用土法，也就是用7個大水缸取代實驗室常規提取容器，大量提取青蒿乙醚提取物。實驗室和樓道裡到處瀰漫著刺鼻的乙醚味道，一些人出現頭暈眼脹等症狀，屠呦呦也得上了中毒性肝炎。但她說：「祖國需要我，我義無反顧。」

經過數百次的實驗，經歷了多次失敗，屠呦呦團隊最終於1972年發現了青蒿素。2021年6月，世界衛生組織宣布中國通過消除瘧疾認證。

報導指出，青蒿素研製的藥物，已經成為世界衛生組織強烈推薦的重症瘧疾治療首選用藥，在全球30多個國家挽救了700多萬重症瘧疾患者的生命，因此享有「中國（東方）神藥」和「國藥瑰寶」的美譽。BBC的主持人說，若用拯救多少人的生命來衡量偉大的程度，屠呦呦是歷史上最偉大的科學家。

2015年，屠呦呦獲諾貝爾醫學獎，使得屠呦呦這個名字一下子享譽大江南北，她把拿到的46萬美元獎金（約人民幣300多萬元）中的一部分（人民幣200萬元）分別捐給北京大學醫學部和中醫科學院，成立屠呦呦創新基金，用於獎勵年輕科研人員。

報導稱，現年92歲屠呦呦除了諾貝爾獎，還獲得共和國勳章與國家最高科技獎，但多次參選中科院士，均沒有當選的原因是什麼？評選委員會給出了她落選的理由是：1.沒有留洋背景、2.沒有博士學位、3.沒有足夠的論文。

屠呦呦對於獲獎並不感興趣，屠呦呦曾表示不再申報中國科學院院士，「我感覺自己的工作還沒有做完，（青蒿素）耐藥性問題已經出現，我關心的是這個問題。」

有網友看到熱搜，紛紛致敬屠奶奶，「能和他們這樣的偉人存在於一個時空，何等榮光呀！」「像這樣的科學家才應該多給經費，國家多給獎金，雖然人家可能不在乎，但是確實是應得的。」

2015年諾貝爾醫學獎得主屠呦呦（右）曾在瑞典用中文發表「青蒿素的發現：傳統中醫...
2015年諾貝爾醫學獎得主屠呦呦（右）曾在瑞典用中文發表「青蒿素的發現：傳統中醫獻給世界的禮物」的主題演講。(中新社資料照片)

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