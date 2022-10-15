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杭州最貴法拍屋 徐青甫故居改建成法式別墅

中國新聞組╱杭州15日電
徐青甫故居現在是白色法式別墅。(取材自錢江晚報)
徐青甫故居現在是白色法式別墅。(取材自錢江晚報)

位於西湖湖濱、曾創下杭州法拍屋最高紀錄的徐青甫故居，已從拍賣前中西合璧的紅磚小洋樓，變成了法式建築，引起不少人驚訝。

錢江晚報報導，徐青甫故居位於長生路32號，面積419.5平米，地理位置優越，又是獨門獨院，還是名人故居，2019年法拍時吸引27人搶拍，經過460輪鏖戰，最終以8804萬元(人民幣，下同，約1228萬美元)成交，每平米約21萬元，迄今仍是杭州法拍屋最高單價。

報導指出，買家拍下後，曾經委託仲介出租，每年租金290萬元；2020年底，房子開始裝修，時隔兩年，房子大變樣。從外觀可見，紅磚小洋房變成白色法式別墅；古色古香的傳統中式木門，被改成方便車子進出的現代大門，走近看，外牆用的都是白色大理石。

內部庭院也變了，此前院子裡兩棵參天水杉沒了踪跡，自然生長的爬藤也不再裝點牆面，樓頂原先的露台花園也已被拆除，整個建築，幾乎完全看不出原先的模樣。

其實徐青甫故居並非歷史古蹟，所以沒有改建的限制。

杭州老房子專家仲向平說，徐青甫是愛國銀行家，1953年中國發行建設公債，為帶動大家購買建設，徐青甫變賣家產，另購了長生路32號住處，1961年徐青甫病逝後，這套房由其夫人及子女居住。80年代後，這幢別墅經多次轉手，曾先後做過菜館、會所等。

徐青甫故居原本是中西合璧的紅磚小洋房。(取材自錢江晚報)
徐青甫故居原本是中西合璧的紅磚小洋房。(取材自錢江晚報)

租金 古蹟 拍賣

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