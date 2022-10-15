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實驗失敗？中首個抱團養老喊停 杭州小別墅因疫解散

中國新聞組╱杭州15日電
杭州一處別墅曾經有10多位老人在此抱團養老，現在卻變得冷清。(取材自錢江晚報)
杭州一處別墅曾經有10多位老人在此抱團養老，現在卻變得冷清。(取材自錢江晚報)

老了不想進養老院？5年前，浙江退休英語老師朱榮林和老伴王桂芬登報招募數對陌生老夫妻「抱團養老」，在嘗試共居養老的3年裡，他們住的歐式小別墅裡來去近30位老人，直到2020年，疫情讓這個中國首個實驗養老團被迫解散。

錢江晚報實地走訪「抱團養老」實驗位在杭州餘杭區500平方米的鄉間別墅，直到現在可見10多位老人曾在這裡抱團養老的痕跡，原本熱鬧的棋牌室裡桌布已落灰，院子裡的香泡樹上掛滿了青黃色的果子，但今年沒有人去摘。

報導指出，抱團養老發起人朱姓夫婦說，5年前因為年紀大，自己住不但孤單也浪費空間，突發奇想找來年紀相近有共同語言的人住進家裡，甚至吸引外地人參與，這新興的共享經濟模式一下子成為媒體寵兒，短短一周，就收到了100多個申請，他們大多是子女在外地的空巢老人。

「抱團也意味著你需要讓渡部分個人自由。」王桂芬發現時間久後，抱團養老的另一面也開始顯現，例如原本按照值日表安排好的買菜工作，有人以「沒去過菜場、不會買菜」為由不願履行；大家一起吃飯，總有人搶夾魚腹上最好的一塊。

王桂芳回憶，有位老人總習慣穿著酒店的一次性拖鞋。王桂芬多次提醒她換成防滑拖鞋，老人並不聽勸。幾天後，老人在陽臺晾衣服時不慎摔倒導致小腿骨折。在被女兒接走前，老人還提出要求賠償幾千元。

王桂芬表示，儘管很疲憊，她還是想把抱團養老項目繼續辦下去的，現在有疫情的影響，加上照顧老伴分身乏術，真是有心無力了。

王桂芬也提議，未來這種「抱團養老」模式能否持續，也看政府能否支持，例如給予電費減免優惠、協助管理等。

杭州一處別墅曾經有10多位老人在此抱團養老，現在卻變得冷清。(取材自錢江晚報)
杭州一處別墅曾經有10多位老人在此抱團養老，現在卻變得冷清。(取材自錢江晚報)

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