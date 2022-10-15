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佛系炒股 浙男「買完就忘了」 1萬買股 15年變50萬

中國新聞組／北京15日電
陳姓男子15年前花了人民幣1萬元買的股票，15年後已漲價至50萬元。(取材自台州交通廣播)
陳姓男子15年前花了人民幣1萬元買的股票，15年後已漲價至50萬元。(取材自台州交通廣播)

用炒股15年獲得50倍的收益率，這波操作連「股神」巴菲特都難以做到。浙江台州一名陳姓男子，忘記自己曾在15年前花了人民幣1萬元（約1392美元）買的股票，結果近期被銀行工作人員發現後找回，股票已漲價至50萬元，足足漲了50倍。

來源：YouTube

浙江台州交通廣播報導，銀行工作人員表示，在排查帳戶信息時發現陳姓男子的帳戶信息非常舊，投資又有大比例盈利，因此當時他們推斷陳姓男子應該是把這個帳戶給遺忘了。

隨後銀行工作人員聯繫到陳姓男子，得知此事後，陳姓男子相當驚喜，表示自己也沒想到突然有這麼多錢，他非常感謝銀行工作人員：「如果不是他們找到我，我也不知道我有這麼多錢。」

對此，不少網友紛紛為銀行點讚，也有網友羨慕這個大爺心態好、財運也旺。有網友稱他為「佛系炒股」。

其實類似的事件並不少見，瀟湘晨報報導，一名遼寧大連大媽，花5萬元炒股忘密碼，13年後已變成500萬元，聽到消息還震驚到站不穩，所幸證券公司員工攙扶。

每日經濟新聞報導，「這位股民還是比較幸運的，買對了股票，如果買個爛股，估計已經退市了。」江蘇某私募基金人士說，這個股民的故事雖然「極端」，但是也側面說明一個問題，「優質股票只要長期持有，還是能夠賺大錢的。」

證券公司作為金融中介機構，接受有關部門監督管理，每年需進行合規、反洗錢、適當性管理等自查，會對客戶帳戶信息進行通知更新等，實施有效管理，並保密。那麼，如果有人想起了自己的休眠帳戶，該如何去券商營業部激活呢？

浙商證券相關工作人員表示，對於長期休眠帳戶，證券公司會對資金量少於500元，並且三年以上未使用的帳戶進行休眠處理，股民要重新啟用帳戶，需本人帶身份證到營業網點進行激活。

股票 證券 投資

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