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探討中國藝術教育自主模式 中國美院將建「國學院」

記者廖士鋒／即時報導
中國美院宣布將建立國學院，創設中國書畫「長時段、一體化」的卓越人才培養機制、探討中國藝術教育的自主模式。（圖／取自中國美術學院官網）
中國美院宣布將建立國學院，創設中國書畫「長時段、一體化」的卓越人才培養機制、探討中國藝術教育的自主模式。（圖／取自中國美術學院官網）

中國重要的美術院校、成立於1928年的中國美術學院，日前宣布與杭州蕭山區共建「國學院」，以培養碩博士研究生為主，且還要以詩、書、畫、印四大傳習所重建通人之學，探討中國藝術教育的自主模式。

據杭州網消息，14日上午，中國美院與杭州市蕭山區簽署合作協定，將共建「中國美術學院國學院（湘湖校區）」，預計2023年首批入駐，以培養碩士、博士研究生為主，在校師生預期於2025年達到2,000人。

中國美術學院院長高世名在致詞中指出，新時代藝術家不如古人者有兩個方面：一是「先天之學」，古人一識字就讀經史，一寫字就用毛筆，國學、書法可謂與生俱來。二是「格物致知」，古人沒有網路、智慧手機，沒有電子遊戲之干擾，能做到對自然全神貫注，對世界切身體察。

但他也強調，現代人比古人強在兩個方面：其一，今天任何一位藝術家，過眼的歷代作品數量都足以超過趙孟頫、董其昌；古人也完全無從知曉世上還存在著如此不同的藝術、如此豐富的文明。其二，古人沒有坐過飛機、高鐵，不知道日月星辰只是浩瀚宇宙中的滄海一粟，我們擁有與古人全然不同的時空觀念與身心體驗。

高世名表示，中國美院的國學院，要創設中國書畫「長時段、一體化」的卓越人才培養機制，從附中到博士一以貫之，做到中本貫通，碩博連讀，今（2022）年已經招收了第一批學生。「我們的中國藝術教育研究院將廣納國學人才，吸收古代書院的優秀傳統，推進中國書畫與古典學術的知識整合，以『詩、書、畫、印』四大傳習所，重建博通經史、『詩書畫印』兼備的『通人』之學，探討中國藝術教育的自主模式」。

他還宣示將全面展開「中華文明基因工程」，創設漢字、器道、山水、造園四大研究中心，也將設立世界藝術史研究中心、中國歷代書畫珍品館、湘湖博物苑。他強調，要將宋代皇家畫院、中國傳統書院、現代美術學院的優勢合而為一，「構造一個全國矚目、影響深遠的文化高地，使之成為『中國藝術教育聖地、宋韻文化景觀勝地』」。

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