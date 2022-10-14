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杭州新人設計「禮金互免卡」 網友大讚：值得推廣

中國新聞組／北京14日電
杭州一對新人設計「禮金互免卡」，被朋友讚為「21世紀新發明」。（取材自錢江晚報）
杭州一對新人設計「禮金互免卡」，被朋友讚為「21世紀新發明」。（取材自錢江晚報）

一般人參加親友的婚禮時，都會包紅包給予新人祝福，但同時接到大堆「紅色炸彈」卻會令人非常煩惱。中國杭州有一對新人突發奇想做了「禮金互免卡」，發出婚禮請柬時也暖心避免增加朋友的經濟負擔，創意巧思讓網友看了大讚，更直誇「建議全中國推廣」。

錢江晚報報導，小陳（化名）夫妻愛情長跑12年，日前兩人舉辦婚禮，現場有20多名朋友包了扁扁的紅包，裡面只有放一張「禮金互免卡」，不過兩人卻是收得樂呵呵的。

原來是兩人身邊一些朋友近期也正籌備婚禮中，小陳表示，「為了不給彼此增加負擔，我老婆提議不如禮金互免吧」，因此決定讓今年或明年結婚的朋友，可選擇不用包紅包，而夫妻倆未來參加對方婚禮時亦無需回禮。

不過，新郎認為「禮金可以互免，但該有的形式不能少」，這張「禮金互免卡」就是兩人的創意發明。小陳設計了白底黃灰的卡片，像是一張電影票，他們收到這張卡後，會撕下右側的小角，之後去參加婚禮時就會將卡片回包，做為禮尚往來的依據。

夫妻倆在送出婚禮請柬的同時，把這張禮金互免卡以夾頁形式放在裡面。大家收到後一般都能心領神會，有的來電話詢問也都是好奇這份創意背後，有的則立馬曬上了朋友圈，說這是「21世紀新發明」。小陳透露，他們發送的對象都是平輩，「都有男女朋友且近期有計劃結婚」。

這對新人對婚禮的用心和創意得到了親朋好友無數點讚，家裡長輩在得知這個創意後，也都一致表示贊同，讓新人開心直呼，「我們覺得婚禮很圓滿，大家都玩得很開心，我們也收到了所有人的祝福！」

來源：YouTube

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