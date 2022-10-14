央視曝光：雙座殲20搭配3攻擊無人機

央視「軍事科技」播出的動畫顯示，殲20雙座隱形戰機和3架攻擊11無人機搭檔。（央視截圖）

央視「軍事科技」節目中日前展示出一段動畫，顯示中國在有人機與無人機搭檔方面取得重大成果，立刻引起網友熱烈討論。

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來源：YouTube

綜合媒體報導，動畫中一架殲-20雙座隱形戰機和轟-6K/N戰略轟炸機和無人機搭檔進行任務，證實了長久以來的推論，那就是雙座版會用來控制無人忠誠僚機。

據歐亞時報（The EurAsian Times）報導，雖然這只是動畫，和最後推出的軍事平台可能有所差異，但確實顯示，中國正朝實現這一目標的方向邁進。

此外，另有動畫顯示，有三、四架「飛鴻」-97（FH-97）偵察與攻擊無人機和中國的轟-6K戰略轟炸機搭檔，呈現出載人-無人編隊（manned-unmanned teaming，MUMT）的概念。

攻擊-11「利劍」無人機是在2019年10月1日，在中共 建政70周年大閱兵中首度正式公開亮相。廣泛認為，它將與美國的RQ-170「哨兵」（Sentinel）隱形無人機相匹敵。

而「飛鴻」-97是中國航天科工集團（CASIC）所研製，最初是2021年9月在廣東珠海航展中亮相。它能搭載各式武器，並具備蜂群和電子作戰的能力，類似美國的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機。

另一方面，知名中國軍事航空專家喬瑞克（Rick Joe）雖然在推特 上貼出相關影像，但也指出，央視的圖像是「通用並有瑕疵的」。他貼出其他三張先前央視報導的截圖顯示，中方軍用航空的發展與當時的報導有所出入。