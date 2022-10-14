我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

央視曝光：雙座殲20搭配3攻擊無人機

中國新聞組／北京14日電
央視「軍事科技」播出的動畫顯示，殲20雙座隱形戰機和3架攻擊11無人機搭檔。（央視截圖）
央視「軍事科技」播出的動畫顯示，殲20雙座隱形戰機和3架攻擊11無人機搭檔。（央視截圖）

央視「軍事科技」節目中日前展示出一段動畫，顯示中國在有人機與無人機搭檔方面取得重大成果，立刻引起網友熱烈討論。

" data-allowfullscreen="true" >

來源：YouTube

綜合媒體報導，動畫中一架殲-20雙座隱形戰機和轟-6K/N戰略轟炸機和無人機搭檔進行任務，證實了長久以來的推論，那就是雙座版會用來控制無人忠誠僚機。

據歐亞時報（The EurAsian Times）報導，雖然這只是動畫，和最後推出的軍事平台可能有所差異，但確實顯示，中國正朝實現這一目標的方向邁進。

此外，另有動畫顯示，有三、四架「飛鴻」-97（FH-97）偵察與攻擊無人機和中國的轟-6K戰略轟炸機搭檔，呈現出載人-無人編隊（manned-unmanned teaming，MUMT）的概念。

攻擊-11「利劍」無人機是在2019年10月1日，在中共建政70周年大閱兵中首度正式公開亮相。廣泛認為，它將與美國的RQ-170「哨兵」（Sentinel）隱形無人機相匹敵。

而「飛鴻」-97是中國航天科工集團（CASIC）所研製，最初是2021年9月在廣東珠海航展中亮相。它能搭載各式武器，並具備蜂群和電子作戰的能力，類似美國的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機。

另一方面，知名中國軍事航空專家喬瑞克（Rick Joe）雖然在推特上貼出相關影像，但也指出，央視的圖像是「通用並有瑕疵的」。他貼出其他三張先前央視報導的截圖顯示，中方軍用航空的發展與當時的報導有所出入。

中共 推特

上一則

「還珠格格」女星 15億豪宅被法拍…欠債夫下落不明

下一則

從太空通過中國上空 歐洲宇航員引「蘭亭集序」讚嘆

延伸閱讀

中共若第一擊 台防長邱國正：反擊後續就是開戰

中共若第一擊 台防長邱國正：反擊後續就是開戰
德總理傳將訪中？央視新聞敲邊鼓：他反對與中國脫鉤

德總理傳將訪中？央視新聞敲邊鼓：他反對與中國脫鉤
邱國正：解放軍無人機若再越界 台國軍視為「第一擊」

邱國正：解放軍無人機若再越界 台國軍視為「第一擊」
雙十國慶焰火在嘉義 2.6萬發煙火彈施放 令人嘆為觀止

雙十國慶焰火在嘉義 2.6萬發煙火彈施放 令人嘆為觀止

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票