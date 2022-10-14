戍邊20年 英雄團長含淚吐心聲：凍得睡不著 從沒人喊苦

祁發寶眼含熱淚說：「我們就在守邊防，就是那樣守的。從來沒有一個兄弟跟我說，上面很苦。沒說過這話。說上面條件很差，沒說過這些話。」（視頻截圖）

2年前的中印邊境 衝突，身先士卒、身負重傷的祁發寶被授予「衛國戍邊英雄團長」稱號。央視網日前發布「領航」系列短視頻，其中祁發寶的故事受矚。他戍守邊疆20多年，遭遇幾十次暴風雪和泥石流，多次與死神擦肩。他說：「不是所有人都能理解我的選擇，但我無怨無悔！」

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新京報報導，1997年，祁發寶高中畢業就報名參軍，帶著新兵營「軍事課目考試第一名」的成績向組織申請，「到高原去、到鬥爭一線去」。

他在視頻中談到高原生活，「作為內地人來說，睡覺就不是事兒。但對於我們來講，戴著棉帽、戴著頭套，穿著毛衣毛褲、棉衣棉褲，蓋兩床被子，凍得整夜都睡不著覺」，「我們就在守邊防，就是那樣守的。從來沒有一個兄弟跟我說，上面很苦。沒說過這話。說上面條件很差，沒說過這些話」，祁發寶眼含熱淚說道。

2020年4月，印度 違反兩國協議協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，導致邊境局勢陡然升溫。2020年6月，印度軍違背與中方共識，越線挑釁。時任某邊防團團長的祁發寶僅帶幾名官兵前出交涉卻遭對方攻擊，祁發寶頭部遭重創。

當時，官兵們組成戰鬥隊形，與數倍於己的印度軍對峙。見此情景，陳紅軍帶人立即突入重圍營救祁發寶，陳祥榕作為盾牌手在最前面戰鬥，攝像取證的肖思遠也衝到前沿投入戰鬥。

幸好增援隊伍及時趕到，一舉將進犯者擊潰驅離 ，印度軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。

軍醫回憶，祁發寶被救出後，左前額骨破裂，有一道十幾厘米長的口子。包紮傷口時，「他一把扯掉頭上的繃帶，還想起身往前衝，那是他最後一絲力氣，隨後又暈倒了」。

陳紅軍、陳祥榕、肖思遠等官兵英勇戰鬥，直至壯烈犧牲。王焯冉在渡河支援途中，為救助戰友犧牲。

2021年2月，中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。