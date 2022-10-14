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精神病患提筆當畫家 這間畫室「藝術治癒」一辦16年

中國新聞組／北京14日電
畫室裡的日常。（取材自紫牛新聞）
畫室裡的日常。（取材自紫牛新聞）

10月10日是世界精神衛生日，下午4時，在南京南藝後街一家名叫胡桃里的音樂酒館裡，一場名為「明心見性——南京原生藝術展」的畫展正式開幕。這場畫展的「畫家」都是南京原生藝術工作室的簽約作者，他們是患有精神分裂、雙相情感障礙等精神疾病的患者。

揚子晚報紫牛新聞報導，工作室的負責人名叫郭海平，他說，這次展出的畫作，已經被南京藥藝術館全部收藏，其他沒有展出的畫作將以800到5000元人民幣（下同，約111到697美元）不等的價格售賣。

「說實話，我真的很捨不得這些畫，我還想做個原生藝術博物館呢，但工作室和我們簽約的畫家，都需要有收入維持我們繼續走下去。」郭海平說，在工作室成立16年後，他們要自己「造血」。

郭海平高中輟學，後來進入南京塑料廠當印刷工人，接觸繪畫後一發而不可收。南京曾經的文人沙龍、最早的文化地標之一的半坡村咖啡館，就是他創立的。2002年他將咖啡館轉手，之後他作畫、做裝置、做藝術展，成了專職的「藝術家」。

這場特別畫展的一部分，是展陳南京原生工作室16年的發展軌跡。不同時期工作室的照片，沿著「時間」這一條直線次第展開，在牆上陳列。位於起點的這張照片，攝於南京祖堂山精神病院，時間是2006年。

接觸到精神病患者，是因為郭海平的哥哥是精神分裂症患者，正是這個原因，郭海平踏進了祖堂山精神病院。在和院方溝通後，郭海平在這裡建立了一間臨時畫室。當時，讓精神疾病患者畫畫是常人無法理解的一件事，郭海平也說，和患者的交流剛開始並不順利，但在看到患者的畫作後他折服了。

「精神病人們畫出來的是個完全陌生的世界，也是超級廣闊的世界。」郭海平說，在這些患者的身上，他看到了畫畫突破規矩的可能性，看到了藝術的突破口。

藝術超脫現實的玄妙，能在不少患者的畫作中體現。郭海平表示，16年來，在工作室裡畫畫的精神疾病患者人數並不固定，有人來了一段時間後離開了，也有人還在繼續。目前「簽約畫家」有20多人，他們中有精神分裂患者、有雙向情感障礙患者，也有腦癱患者、自閉症患者。他們使用的畫材各種各樣，水筆、馬克筆、油畫棒、彩鉛……。

「這些人沒有辦法接受常規的教學，最不需要的是美術老師的教育。」沒有臨摹的範稿，沒有人叮囑「應該怎麽畫」，他們完全憑著自己的想象和直覺，隨心所欲地畫出來。郭海平說他只是提供了一個場所、一個環境，給他們作畫，他自己甚至是「仰望」他們作畫。

郭海平說，在精神疾病患者的發病期間，藥物等醫學治療很重要。但從國外的經驗來看，從自己的實踐來看，藝術等人文治療是有效的，甚至地位還要高於藥物治療。

郭海平忙著布展。（取材自紫牛新聞）
郭海平忙著布展。（取材自紫牛新聞）

畫展 咖啡 醫學

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