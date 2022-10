猶有民間鐵未銷：北京四通橋「罷免國賊習近平」布條事件

「如何十二金人外,猶有民間鐵未銷?」在中國政治關鍵的二十大召開倒數階段,首都北京 在13日下午,於海淀區四通橋上突然出現一條橫幅白布條,紅字寫著「不要核酸要吃飯,不要封控要自由」等標語,以及「罷工罷課罷免國賊習近平」,伴隨著橋上的濃煙而引起眾人圍觀。令封閉中國極為驚心的抗議畫面,立刻在社群媒體 上流傳,微博、微信 等社群也以最快速度全數封禁相關字詞。四通橋上拉布條的人是誰?「怵目驚心」的抗議事件,又能在中國輿論產生什麼影響?

10月13日,就在中共二十大召開前夕,北京海淀區四通橋一座高架橋上出現了巨幅抗議標語,並冒出濃濃黑煙,引起熱議。掛出的布條以白底紅字寫著:

四通橋鄰近中國人民大學及北京北京友誼賓館,布條懸掛位置正在北三環西路的交通要道,醒目畫面快速地吸引車輛及行人的注意。另一段影片中,可以聽到標語中的內容以擴音機方式,反覆在現場播放。

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條,當場被警方逮捕,現場還冒出黑煙。(取自推特)

許多駕駛拍攝的照片中,也能看見高架橋的護欄後方冒出濃濃黑煙,起初謠傳是拉布條的抗議者自焚,但從其他俯瞰角度的影片來看,應是為吸引路人注意而焚燒物品,並非自焚。隨後大批警消人員急奔至橋上,將一位身穿橘紅色上衣、疑似為抗議者的男子押進警車,並以滅火器將火勢緊急撲滅,抗議布條也被撤下。

隨著布條及抗議者被押入警車,一時盛傳於網路的相關影像及關鍵字也立刻在網路平台上消失。經過測試,目前新浪微博上「四通橋」的搜尋結果僅剩2021年11月的兩則貼文,等同已遭封鎖,包括「勇士」「勇敢的人」「橫幅」「北京標語」「橋」等關鍵字一度被禁搜,目前則是可以搜尋、但只會找到毫不相關的內容。有中國網友表示,自己透過微信轉發現場照片,帳號也隨即遭到停用24小時處分。因消息很快地被屏蔽,中國網路出現了另一詞語:「#我看到了」,用來暗指北京四通橋上的事件:

「我看到了,我沒什麼想說的,不說話不代表我願意沉默」

「我看到了,我只是被掐住蛋蛋的一頭豬」

「我看到了,不說話可能代表更多」

「我看到了,do you see the people sing?」