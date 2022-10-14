猶有民間鐵未銷：北京四通橋「罷免國賊習近平」布條事件

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

「如何十二金人外，猶有民間鐵未銷？」在中國政治關鍵的二十大召開倒數階段，首都北京 在13日下午，於海淀區四通橋上突然出現一條橫幅白布條，紅字寫著「不要核酸要吃飯，不要封控要自由」等標語，以及「罷工罷課罷免國賊習近平」，伴隨著橋上的濃煙而引起眾人圍觀。令封閉中國極為驚心的抗議畫面，立刻在社群媒體 上流傳，微博、微信 等社群也以最快速度全數封禁相關字詞。四通橋上拉布條的人是誰？「怵目驚心」的抗議事件，又能在中國輿論產生什麼影響？

10月13日，就在中共二十大召開前夕，北京海淀區四通橋一座高架橋上出現了巨幅抗議標語，並冒出濃濃黑煙，引起熱議。掛出的布條以白底紅字寫著：

「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」 「不要領袖要選票，不做奴才做公民」 「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」

四通橋鄰近中國人民大學及北京北京友誼賓館，布條懸掛位置正在北三環西路的交通要道，醒目畫面快速地吸引車輛及行人的注意。另一段影片中，可以聽到標語中的內容以擴音機方式，反覆在現場播放。

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

許多駕駛拍攝的照片中，也能看見高架橋的護欄後方冒出濃濃黑煙，起初謠傳是拉布條的抗議者自焚，但從其他俯瞰角度的影片來看，應是為吸引路人注意而焚燒物品，並非自焚。隨後大批警消人員急奔至橋上，將一位身穿橘紅色上衣、疑似為抗議者的男子押進警車，並以滅火器將火勢緊急撲滅，抗議布條也被撤下。

隨著布條及抗議者被押入警車，一時盛傳於網路的相關影像及關鍵字也立刻在網路平台上消失。經過測試，目前新浪微博上「四通橋」的搜尋結果僅剩2021年11月的兩則貼文，等同已遭封鎖，包括「勇士」「勇敢的人」「橫幅」「北京標語」「橋」等關鍵字一度被禁搜，目前則是可以搜尋、但只會找到毫不相關的內容。有中國網友表示，自己透過微信轉發現場照片，帳號也隨即遭到停用24小時處分。因消息很快地被屏蔽，中國網路出現了另一詞語：「#我看到了」，用來暗指北京四通橋上的事件：

「我看到了，但是這裡看不到」 「我看到了，我沒什麼想說的，不說話不代表我願意沉默」 「我看到了，我只是被掐住蛋蛋的一頭豬」 「我看到了，不說話可能代表更多」 「我看到了，do you see the people sing?」

有推特網友發文表示「今天，據說這座橋導致微博微信炸號無數，屍橫遍野。這也說明，無論在多麽暗黑的時代，總會有人高舉火把，點亮夜空。即使，瞬間被撲滅。」

來源：404备份

「我看到了」成為現在的四通橋密語，與此同時，官媒《環球時報》前總編胡錫進，可能也「看到了」在四通橋上的事件，胡在自己的Twitter上用英文寫下一段話語，意有所指地說：「中國的政治基礎穩固，因為國家總體發展良好。絕大多數的中國人都支持中國共產黨的領導，都希望穩定、反對動亂，這是中國的基本國情與公眾民意。」

拉布條的人是誰？其真實身分引起各方揣測，目前只知道當事人「應該」已經被北京警方拘捕——之所以只能推測，是因為中國官方並沒有任何針對四通橋案的公開說法，這件事本身在公眾輿論上「並不存在」，所以也就沒有任何所謂抓捕疑犯等說詞。

(網頁截圖)

在輿論擴散的Twitter上，開始流傳一個極可能是「四通橋勇士」的身分資料。有一說發現，可能是Twitter帳號「彭載舟」，在13日的凌晨推文寫下「各位同道中人，我們馬上要行動了，希望你們能多多轉發，謝謝！」，而彭載舟帳號也分享了「倒習攻略鏈接」，內容提及倒習的諸多抗議方法，其中就有提及在橋上懸掛布條，而這份檔案裡提到的布條標語，後來四通橋上出現的標語如出一轍。

因此許多網友認為，這位化名彭載舟的帳號，極有可能就是四通橋上的當事人。另有網友循線查找，認為彭載舟的本名應是彭立發，為黑龍江出身的電磁學研究者，曾在ResearchGate上也發表過類似的抗議標語。不過儘管相關推測資料陸續出現，目前仍沒有決定性的證據，能夠證實四通橋人的身分和下落。

令許多人困惑的是，在當今中國輿論嚴密封控之下，為何又有人能夠做出如此驚人之舉？

在一般社會稀鬆平常的抗議，於中國全面監控社會而言，成了「匪夷所思」的異常。實際上，過去中國地方發生的布條抗議、或是實體行動的維權，儘管罕見但並非完全沒有，近期的河南村鎮銀行維權案即是一例。只是近年來，輿論能量多半流散到網路平台，民怨的發生與消失，也多在網路社群上起伏，像北京四通橋如此直接的行動、直白的話語，也就顯得極度罕見了。

元代曾有詩人陳孚的一首七言絕句〈博浪沙〉，描述張良於博浪沙刺殺秦始皇失敗的歷史典故。這首詠史詩實則為陳孚借古諷今之作，反諷當時元帝國的高壓統治：

一擊車中膽氣豪，祖龍社稷已動搖。 如何十二金人外，猶有民間鐵未銷？

前二句是描述張良曾在博浪沙雇用力士，拋投大鐵鎚狙殺秦始皇的坐車，儘管刺殺失敗但已驚動了始皇帝。後二句是這首詩關鍵的反向詰問——昔日秦始皇統一六國後，為了消除所有武裝力量的反抗，廣收天下兵器、以防地方造反，這些被沒收的兵器據說全都熔鑄成了十二尊金人像。但既然秦始皇早已都收光天下武器，又為何能有張良與力士的鐵鎚刺殺？

陳孚的詩句，暗示了帝國控制的有限，與伺機而動的民怨。當代中國對人民社會的控制力，已是中國史上前所未有的巔峰——但即便如此，十二金人之外，猶有民間鐵未銷。