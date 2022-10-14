從太空通過中國上空 歐洲宇航員引「蘭亭集序」讚嘆

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。(取材自環球網 )

正在國際空間站上執行駐留任務的義大利 首位女性航天員薩曼莎·克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti），12日在太空 中通過推特發布一組太空攝影 作品，並配上中國著名書法家王羲之「蘭亭集序」裡一句「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」這句古文獲中國外交部點讚，中國航天專家及官媒也對她的中文造詣感到吃驚。

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環球時報報導，薩曼莎·克里斯托福雷蒂在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。她在太空中「書寫」的這一段中國式浪漫，既展現太空視角下的家園之美，又展現自己不俗的中文功底。

尤其是她與這組照片一同發布的，是她引用王羲之所著的「蘭亭集序」中的一句話：「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」這句古文的釋意為，仰首觀覽到宇宙的浩大，俯看觀察大地上眾多的萬物，用來舒展眼力，開闊胸懷，足夠來極盡視聽的歡娛，實在很快樂。

清華大學人文與社會科學高等研究所所長汪暉教授表示，「蘭亭集序」是中國文明或者中國文化裡面特別重要的一個文本，王羲之又是一個大書法家，「在這裡引用可以說明她在用中國文明的視野去觀察所置身的宇宙，也可以說是從宇宙來觀察中國，她能引用「蘭亭集序」真的很特別，寄託了一種抱負，一種自豪感。」

報導指出，薩曼莎·克里斯托福雷蒂在太空中藉王羲之這句詩詞直抒胸臆，也引發國外社交媒體上網友的熱議。有網友表示，薩曼莎·克里斯托福雷蒂的中文水平好到足夠上中國空間站了，還有網友稱，願世界和平，少一些衝突，多一些合作。

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的北京市白天。(取材自推特 )

報導指出，1977年4月26日出生於米蘭的薩曼莎·克里斯托福雷蒂，於2009年成為歐空局的宇航員，也是第一位進入太空的義大利女性宇航員。她會說義大利語、英語、德語、法語、俄語和中文，還是歐空局內一個中國聯絡組的成員。

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣。(取材自推特 )

2017年，薩曼莎·克里斯托福雷蒂曾赴華，與中國航天員一同參加在中國黃海組織的海上生存演習。這也是中國航天員和國外宇航員首次在中國開展聯合訓練。一位匿名航天專家表示，薩曼莎·克里斯托福雷蒂此前就展現了出色的中文水平，她在面對媒體時甚至都能用流利的中文接受採訪。與其一同赴華參與聯合訓練的歐空局宇航員馬蒂亞斯·毛雷爾也能說一口流利的中文。