我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

從太空通過中國上空 歐洲宇航員引「蘭亭集序」讚嘆

中國新聞組／北京14日電
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。(取材自環球網 )
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。(取材自環球網 )

正在國際空間站上執行駐留任務的義大利首位女性航天員薩曼莎·克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti），12日在太空中通過推特發布一組太空攝影作品，並配上中國著名書法家王羲之「蘭亭集序」裡一句「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」這句古文獲中國外交部點讚，中國航天專家及官媒也對她的中文造詣感到吃驚。

來源：YouTube

環球時報報導，薩曼莎·克里斯托福雷蒂在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣以及北京市的白天和夜景照片。她在太空中「書寫」的這一段中國式浪漫，既展現太空視角下的家園之美，又展現自己不俗的中文功底。

尤其是她與這組照片一同發布的，是她引用王羲之所著的「蘭亭集序」中的一句話：「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」這句古文的釋意為，仰首觀覽到宇宙的浩大，俯看觀察大地上眾多的萬物，用來舒展眼力，開闊胸懷，足夠來極盡視聽的歡娛，實在很快樂。

清華大學人文與社會科學高等研究所所長汪暉教授表示，「蘭亭集序」是中國文明或者中國文化裡面特別重要的一個文本，王羲之又是一個大書法家，「在這裡引用可以說明她在用中國文明的視野去觀察所置身的宇宙，也可以說是從宇宙來觀察中國，她能引用「蘭亭集序」真的很特別，寄託了一種抱負，一種自豪感。」

報導指出，薩曼莎·克里斯托福雷蒂在太空中藉王羲之這句詩詞直抒胸臆，也引發國外社交媒體上網友的熱議。有網友表示，薩曼莎·克里斯托福雷蒂的中文水平好到足夠上中國空間站了，還有網友稱，願世界和平，少一些衝突，多一些合作。

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空...
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的北京市白天。(取材自推特 )

報導指出，1977年4月26日出生於米蘭的薩曼莎·克里斯托福雷蒂，於2009年成為歐空局的宇航員，也是第一位進入太空的義大利女性宇航員。她會說義大利語、英語、德語、法語、俄語和中文，還是歐空局內一個中國聯絡組的成員。

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空...
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的中國渤海灣。(取材自推特 )

2017年，薩曼莎·克里斯托福雷蒂曾赴華，與中國航天員一同參加在中國黃海組織的海上生存演習。這也是中國航天員和國外宇航員首次在中國開展聯合訓練。一位匿名航天專家表示，薩曼莎·克里斯托福雷蒂此前就展現了出色的中文水平，她在面對媒體時甚至都能用流利的中文接受採訪。與其一同赴華參與聯合訓練的歐空局宇航員馬蒂亞斯·毛雷爾也能說一口流利的中文。

「中歐之間此前在載人航天領域有過友好的合作，多名航天員對於學習中文都表現出極大興趣。」這位專家說。

薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空...
薩曼莎·克里斯托福雷蒂12日在個人推特帳號上發布的這組太空攝影作品，疑似是在太空中拍攝的北京市夜景照片。(取材自推特 )

太空 義大利 攝影

上一則

央視曝光：雙座殲20搭配3攻擊無人機

下一則

放寬清零？衛健委：沒時間表 疫情仍處大流行

延伸閱讀

懂中文？歐洲太空人引王羲之「蘭亭集序」讚嘆宇宙之美

懂中文？歐洲太空人引王羲之「蘭亭集序」讚嘆宇宙之美
82歲億萬富豪狄托將再上太空 偕亞裔妻報名SpaceX月球之旅

82歲億萬富豪狄托將再上太空 偕亞裔妻報名SpaceX月球之旅
「天宮課堂」第3次太空科學之旅 首次在問天實驗艙開講

「天宮課堂」第3次太空科學之旅 首次在問天實驗艙開講
「天宮課堂」問答節選 植物太空中為何能扎根？

「天宮課堂」問答節選 植物太空中為何能扎根？

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票