背書清零政策 抗疫專家吳尊友：中國是全球防疫優等生

新冠疫情防控也被當成中共總書記習近平十年執政成績單，在北京「奮進新時代」主題成就展上宣揚。(記者林則宏／攝影)

20大即將在16日召開，多名抗疫專家13日在各種場合中繼續接力為清零防疫 政策背書。包括吳尊友等人表示，中國是全球防疫優等生，沒理由懷疑現行防控策略；且躺平和中國文化與抗疫理念不相容。但微博 相關話題上仍一度出現大量對清零政策持續的不滿留言，這些留言後來不是遭博主就是微博隱蔽。

繼官媒在20大前相繼發文護航中共總書記習近平的清零政策後，多名抗疫專家13日在中國國務院聯防聯控機制記者會中，接力為清零背書，反對「躺平」。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在會中表示，過去近三年時間裡，中國先後發生了300多起境外輸入引發的本地疫情 ，這些疫情都得到了很好控制。「實踐證明，『動態清零』總方針是科學的，防控效果是顯著的，是符合中國實際情況的。目前，我們必須堅定不移地堅持」；「實踐證明，我國的新冠防控總策略是科學的、是有效的」。

他還拿美國作為比較指出，中國本土的新冠感染率每10萬人口70人，是美國的483分之一；中國本土的新冠死亡率每10萬人口0.4人死亡，是美國的785分之一。中國人口占全球的比率是18.32%，新冠發病數占全球的比率是0.16%；按照百萬人口計算發病率，發病率是全球的112分之一；死亡人數占全球的0.08%；按照百萬人口計算死亡率，死亡率是全球的229分之一。

無論是與美國還是全球總體疫情防控效果比較，他表示，「中國都是絕對的優等生，我們沒有理由不自信，沒有理由懷疑我們的防控策略」。