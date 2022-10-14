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背書清零政策 抗疫專家吳尊友：中國是全球防疫優等生

中國新聞組／北京14日電
新冠疫情防控也被當成中共總書記習近平十年執政成績單，在北京「奮進新時代」主題成就展上宣揚。(記者林則宏／攝影)
新冠疫情防控也被當成中共總書記習近平十年執政成績單，在北京「奮進新時代」主題成就展上宣揚。(記者林則宏／攝影)

20大即將在16日召開，多名抗疫專家13日在各種場合中繼續接力為清零防疫政策背書。包括吳尊友等人表示，中國是全球防疫優等生，沒理由懷疑現行防控策略；且躺平和中國文化與抗疫理念不相容。但微博相關話題上仍一度出現大量對清零政策持續的不滿留言，這些留言後來不是遭博主就是微博隱蔽。

繼官媒在20大前相繼發文護航中共總書記習近平的清零政策後，多名抗疫專家13日在中國國務院聯防聯控機制記者會中，接力為清零背書，反對「躺平」。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在會中表示，過去近三年時間裡，中國先後發生了300多起境外輸入引發的本地疫情，這些疫情都得到了很好控制。「實踐證明，『動態清零』總方針是科學的，防控效果是顯著的，是符合中國實際情況的。目前，我們必須堅定不移地堅持」；「實踐證明，我國的新冠防控總策略是科學的、是有效的」。

他還拿美國作為比較指出，中國本土的新冠感染率每10萬人口70人，是美國的483分之一；中國本土的新冠死亡率每10萬人口0.4人死亡，是美國的785分之一。中國人口占全球的比率是18.32%，新冠發病數占全球的比率是0.16%；按照百萬人口計算發病率，發病率是全球的112分之一；死亡人數占全球的0.08%；按照百萬人口計算死亡率，死亡率是全球的229分之一。

無論是與美國還是全球總體疫情防控效果比較，他表示，「中國都是絕對的優等生，我們沒有理由不自信，沒有理由懷疑我們的防控策略」。

北京當局近日積極發動宣傳工具為當前防疫政策辯護，但民意反彈壓力仍高漲。微博相關話題下方留言區一度出現許多反對繼續堅持動態清零的留言，但大都遭到隱蔽。

不斷接受核酸檢測已成為大陸民眾日常生活的一部分。(記者林則宏/攝影)
不斷接受核酸檢測已成為大陸民眾日常生活的一部分。(記者林則宏/攝影)

疫情 防疫 微博

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