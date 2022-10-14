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放寬清零？衛健委：沒時間表 疫情仍處大流行

中國新聞組／北京14日電
衛健委官員梁萬年指出，恢復正常的時間表「我們也在努力」，但是並未具體指出何時可以放寬。（央視截圖）
衛健委官員梁萬年指出，恢復正常的時間表「我們也在努力」，但是並未具體指出何時可以放寬。（央視截圖）

本報系聯合報報導，許多中國民眾期盼防疫放鬆的消息。中國國家衛健委專家組組長梁萬年近日接受央視訪問，談及明年「兩會」後會否逐步放鬆防疫時表示，需要做好相關準備，但強調放寬的時間點，「從科學上來說是無法明確畫定的」。另外，國家疾控局傳防司司長雷正龍表示，要求各地加快精準流調，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍畫定風險區域，不能以「靜默」代替管控。

來源：YouTube

近期官媒包含人民日報、新華社接連刊發評論，強調堅持動態清零，直指「躺平不可取，躺赢不可能」。

梁萬年受訪指出，「從全球來看，新冠肺炎疫情還處在大流行階段，世衛組織還未宣布大流行結束，它仍然構成國際關注的突發衛生公共事件」。

對於堅持動態清零政策，梁萬年解釋，如果不嚴格管控，會導致大量的感染、出現重症病例乃至死亡病例。而一旦感染人數增多，就會擠占醫療資源，對社會經濟造成很大衝擊，這是堅持「動態清零」最重要的考慮。

國家衛健委發言人米鋒則強調，要毫不動搖堅持動態清零總方針，堅決整治「層層加碼」；疫情防控不能簡單化，不能以「靜默」代替管控。他強調，對於風險區域外學校、餐飲等單位，要加強疫情監測，避免「一封了之」，要最大程度減少疫情對經濟社會的影響。

另外，綜合央視網、大公報報導，國務院聯防聯控機制13日召開新聞發布會。國家疾控局傳防司司長雷正龍表示，要求各地加快精準流調，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍畫定風險區域，不能以「靜默」代替管控。要及時精準畫定中高風險區，及時採取堅決果斷的管控措施，並根據疫情形勢變化進行動態調整，符合解封條件的要及時解封，方便群眾生活及出行。對風險區域外的學校、餐飲等單位，加強疫情監測，堅決避免「一關了之」，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。

居民日前在重慶市某社區採樣點進行核酸檢測。(新華社)
居民日前在重慶市某社區採樣點進行核酸檢測。(新華社)

疫情 防疫 國務院

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