我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

無證客危機 紐約市長提社區廣設收容站

網路樹洞哭喊？習近平「可惜不是你」到「該死的不死」

轉角說
在習近平十年統治下，中國國內的言論自由空間已經所剩無幾。（美聯社）
在習近平十年統治下，中國國內的言論自由空間已經所剩無幾。（美聯社）

中國人最需要建設的是一堵哭牆。讓人在那裡為枉死和往活的中國人痛哭沉思。

——鍾祖康，《拷問中國》

「抱歉，未找到『習近平』相關結果。——微博」中共20大即將在10月16日登場，69歲的中國國家主席習近平可望在20大後，展開自己的第三任期。在習近平十年統治下，中國國內的言論自由空間已經所剩無幾，每每發生重大事件——尤其以幾年來的清零政策為例——線上線下的異議言論，也被打壓的只剩下與官方敘事一致的聲音。在習近平即將連任之際，除了檯面上一致的讚揚與鼓勵，在網路空間極其限缩的情況下，網友們還能透過什麼方式、藉著什麼事件，隱晦地表達不滿與異議？微妙的是，看似毫無關聯的疫情吹哨者李文亮醫師的微博，在這之中，為何又會成為網友們抒發情緒的樹洞？

今年的7月和9月分別發生了兩件大事，一是日本前首相安倍晉三被刺殺身亡，二是英國女王伊麗莎白二世辭世。兩位重要國家領袖離開後，在中國網路輿論裡皆出現了迂迴的嘲諷方式：在安倍晉三遭刺殺當天，有網友分享了馬來西亞歌手梁靜茹的歌曲《可惜不是你》；而在伊麗莎白二世辭世之後，中國社群上也出現「該死的不死」話題。不管網友指涉的對象是否為當今中共領導人，但這兩個關鍵詞都已被刪除處理，相關言論也遭封鎖。

在線上，官方定義敏感的字眼一律遭到封鎖，而官媒「人民日報」也接連在10月10日、11日和12日連發三篇評論，讚揚中國防疫政策、宣稱清零政策不動搖；但在線下，人民這幾年的感受和日常或許與官方所言不同，當情緒無所宣洩，難得沒有被封鎖的李文亮醫師微博似乎也就成了小小的情緒出口。

在李文亮的微博下方，累積了人們三年來的感受。在這裡人們不只有抱怨，還有分享，例如日常做核酸的生活、準備研究所的日子；甚至還有人提出疑問，像是想問李文亮醫師：「這個世界還會好嗎？」

如今，在中共20大召開前夕，從7月至今，這一些與官方敘事截然不同的網路輿論反映了什麼現象？

中共20大即將登場，中國目前緊鑼密鼓籌備中。（Getty Images）
中共20大即將登場，中國目前緊鑼密鼓籌備中。（Getty Images）

20大召開前，網路輿論反映了民眾對當局的不滿，然而這些討論去了哪裡？ （美聯社）...
20大召開前，網路輿論反映了民眾對當局的不滿，然而這些討論去了哪裡？ （美聯社）　

「可惜不是你」

為了在20大前營造社會穩定的形象，中共持續加強言論審查制度，下架網路貼文、封鎖帳號日益常見。中共中央網信委員會於9月2日宣布，將啟動為期3個月的「清朗．打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，以「全面清理網路謠言及虛假信息」，並「著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題」。

消息公布後，中共開始針對微博、抖音、百度、騰訊、小紅書、豆瓣、鳳凰網等平台展開清查。但加強管制、掃蕩社群，是否將有效收緊輿論？事實上，中國網路上早已出現微妙的「曲線嘲諷」現象。

7月8日中午時間，日本已故前首相安倍晉三在奈良市戶外演說中，遭42歲兇手山上徹也以槍枝射殺、送醫搶救不治，終年67歲。槍擊事件發生後，中國網路上出現了一波反諷風潮，不少人開始在網上分享馬來西亞歌手梁靜茹演唱的歌曲《可惜不是你》；也有人把「惜」字換作習近平的姓氏「習」字，寫道「可習不是你」；或取習近平姓名的諧音「徐俊平」，留言「徐俊平，可惜不是你」。爾後，新加坡歌手林俊傑的歌曲「會有那麼一天」也被借題發揮。

「徐俊平，可惜不是你」

「希望下個就是你」

中國網友「轉個彎嘲諷習近平」的模糊行為，也讓梁靜茹的這首歌和關鍵字在短時間內衝上熱搜榜單。隨後，此話題便開始遭受審查，連與時事無關的歌曲《可惜不是你》也難逃禁播命運，一連消失在許多中國音樂平台上。例如，騰訊公司旗下音樂平台「QQ音樂」網頁版緊急下架歌曲，「網易雲音樂」則是保留歌曲，但平台刪除全數評論。

安倍晉三過世後，中國網友以模糊言語「可惜不是你」反諷中國領導人。圖為香港書展中展...
安倍晉三過世後，中國網友以模糊言語「可惜不是你」反諷中國領導人。圖為香港書展中展出習近平撰寫的《談治國理政》。 （美聯社）

「該死的不死」

事實上，「可惜不是你」不是首次在知名人士過世後被拿來嘲諷他人的方式。中國資訊安全專家方濱興，因設計中國網路防火長城（Great Firewall），成為萬千網友的頭號公敵。2012年9月，他在新浪微博上悼念逝世的中國計算技術專家董占球教授，也遭網友以「可惜不是你」、「下次就是你」大力吐槽，顯示在十年前，中國網友對於政府的網路封鎖現象就已十分憤怒。

繼安倍過世的「可惜不是你」之後，同樣的輿論現象也出現在兩個月後、英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）逝世後。9月8日，英國白金漢宮正式宣布英國女王過世，享耆壽96歲。當全世界都在關注女王國葬、君主立憲制、英國王室存廢時，中國社群媒體再次出現了曲線嘲諷。這波輿論中，網友以不取諧音、不改字詞的方式蜂擁留言「該死的不死」。在沒有直指任何人物的情況下暗指「該死的人」應為他人，引發了中國網路管理者的緊張，再次封鎖相關言論。

從「可惜不是你」到「該死的不死」．中國輿論直接碰觸中共當局的敏感神經，反映社會現況並不如當局試圖營造的和平和穩定。民眾面對長時間極端的防疫措施，加上這年發生河南村鎮銀行暴打案、四川地震封控之亂及貴陽防疫大巴側翻事件等，網路輿論更顯示民眾難忍中國官僚及封控政策。

然而，為有效控制「轉個彎」嘲諷當局的現象，也防止網友以拼音縮寫或諧音字規避，當局公布將出手整治。新浪微博7月13日宣布，將集中整頓以「諧音字」「變體字」「錯別字」發布「不良訊息」的違規行為。如此限制言論方式，未來以「zf」代替政府、「jc」代替員警、「8的平方」代替六四天安門事件等「不敢說出口的諧音字詞」，恐怕都將被禁用。因中國敏感詞彙眾多，使用錯別字用語已為網路常態，因此消息一出讓許多網友痛批，當局控制手段簡直是文字獄。

「媽媽她再也不會擔心我寫錯別字了」

「我們徹底被縫上嘴巴了」

「文字獄，夢回大清」

中共20大前，中國共產黨歷史展覽館播放習近平演說影片。 （美聯社）
中共20大前，中國共產黨歷史展覽館播放習近平演說影片。 （美聯社）

「可惜不是你」（左）話題及「該死的不死」討論串（右）。 （截圖自微博）
「可惜不是你」（左）話題及「該死的不死」討論串（右）。 （截圖自微博）

嘲諷習近平的樹洞？

也正是在20大召開的4天前，即10月12日，是疫情吹哨者李文亮醫師的生日。生前在武漢中心醫院服務的李文亮在2020年2月確診病逝，當時引發中國網友群起激憤，而在官方宣傳敘事中，這一位當初的受到訓誡的「疫情造謠者」如今已經被轉變為「抗疫英雄」，不過人們並沒有忘記李文亮，他的死停留在中國和世界正要掀起天翻地覆變化前的那一刻，提醒著人們不能忘記。

李文亮的微博發文停留在2020年2月1日，他當時寫著：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」六天之後，李文亮在2月7日過世。至今，這一篇貼文下方的留言依然活躍，總留言數至少有100萬，且還在持續增加中。這一篇貼文成了中國網友們這兩年來抒發情緒的「網路樹洞」，從一開始悲痛哀悼李文亮的離去，到現在已經承載著人們日常生活裡的各種喜怒哀樂——有人哀嘆自己失戀、有人找工作或升學不順利、有人例行上來問好，有人把它當成日記。

在10月12日，李文亮生日這一天，網友們也湧入祝福李文亮37歲生日快樂：

「生日快樂，李醫生，到還要捱多少個三年。」

「李醫生，你現在過得好嗎？」

「李醫生，你那面的世界比這面真實嗎？」

從留言裡可見，除了祝福，也有人們對疫情期間的無力、失落與焦慮：

「李醫生你好，今天我又被隔離了，今年第三次了。」

「三年前它們不承認它來了，三年後它們不承認它走了。」

「三年了，毫無希望。」

中國嚴控國內疫情，但越來越多民眾對封控政策已感到十分疲累厭惡。（歐新社）
中國嚴控國內疫情，但越來越多民眾對封控政策已感到十分疲累厭惡。（歐新社）

英國倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）外的牆面上，畫有對李...
英國倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）外的牆面上，畫有對李文亮醫師悼念的愛心。 （美聯社）

嚴格的封控政策使中國民眾情緒無所宣洩，難得未被封鎖的李文亮醫生微博，成了民眾小小...
嚴格的封控政策使中國民眾情緒無所宣洩，難得未被封鎖的李文亮醫生微博，成了民眾小小的情緒出口。 （美聯社）

與以往不同，今年的20大在「動態清零」政策中拉開序幕，外界原本預期在接連幾年嚴厲的防疫政策下，官方有可能會在20大之後順應世界的腳步、逐步鬆綁防疫規定，並恢復「正常生活」、提振經濟。然而隨著20大腳步臨近，從中國官媒接連發出的評論當中也可推測，中國或許還是會維持一貫的政策。

「人民日報」一位署名仲音的評論員接連在10月10日、11日和12日發出三篇評論，分別為：《增強對當前疫情防控政策的信心和耐心》、《「動態清零」可持續而且必須堅持》以及《「躺平」不可取，「躺贏」不可能》——連發的三篇評論，內文中堅定宣稱清零不動搖、舉例國外「躺平」後導致疫情激增，以及提到中國地區發展不平衡不能輕易鬆懈等，藉此來肯定官方清零政策。

就在第二和第三篇評論陸續刊出並且在微博轉發後，也引發中國網友激烈批評，導致轉發評論的各家媒體紛紛關閉留言區、開啟「評論精選」，目前大部分的留言區只看得見網友留下的好評，而不見任何負評。甚至，當《財經新媒體》因轉發評論但卻未關閉留言區之舉，也引來網友@小董先生不老的暗諷：「這評論區竟然沒關？怎麼回事？」

大部分的官方帳號都關閉了留言區，但在李文亮貼文的留言區下，還留著與好評截然不同的看法：

「李醫生，連續3天了，人X日報新X社，發了三天不同的文章要大家堅持防疫，還有多少人願意堅持？」

「有呢，呵呵，他們」

「是它們。」

中國民眾接受核酸檢測。（美聯社）
中國民眾接受核酸檢測。（美聯社）

外界普遍認為，中國國家主席習近平可望在20大後連任。（美聯社）
外界普遍認為，中國國家主席習近平可望在20大後連任。（美聯社）

真實的異議

除了官媒評論，「環球時報」前總編輯胡錫進也出面肯定官方政策。胡錫進在10月11日上傳了在北京街邊小吃店的影片，影片中，滿滿的人潮脫下口罩吃飯，他指出「國家防疫是要保衛我們的這份生活，讓家裡有老人孩子的人也能放心出門工作，與家人上街消費。......全國大部分鬧市區今天中午的大部分餐館也應是這番場景，但有一些封控區，會困難。」

胡錫進的說法是中國官方的政策是為了保障人們的「日常生活」，而從其留言區也可看見正向、積極的支持留言，但嚴格的動態清理政策「究竟多大程度保障了日常生活」，答案也並非絕對。

回看中國自2020年的武漢疫情爆發至今，在各大城市和各個網友的分享裡都可發現，當局為了控制疫情和輿論，使用激烈和去人性的防疫手段：進入武漢採訪的公民記者有些依然下落不明、孕婦因為核酸問題無法入院而流產、有人的愛犬被防疫人員活活打死、被視為進步城市的上海在封控下缺水缺糧，引爆「四月之聲」、隔離居民在地震發生時擔心逃跑會觸法、貴州隔離大巴翻車27死悲劇——種種事件，也讓人質疑過度防疫之下，人民的權益與安全如何一再被犧牲。

那麼，官方為何依然決定冒著風險——民眾輿論餘怨言、經濟衰退、失業率上升等——堅持動態清零政策？外界分析的可能原因包括：一、不能仍疫情在20大前失控；二，證明中國的防疫與治理模式優於自由民主國家；三、若疫情失控，中國的醫療能量與老齡化人口，將會造成大規模感染。確實，在嚴厲的防疫政策底下，中國真的控制住了疫情。根據「新浪新聞」的數據：自疫情爆發以來，截至10月13日，中國本土只有3779例確診——然而，這背後的犧牲與代價又是什麼？

如今，20大召開前夕，堅持動態清零沒有異議，習近平的連任也沒有異議，那麼有異議的聲音都到哪裡去了？一位網友也在李文亮的貼文下這麼寫道：

「只有這裡才能看到真實的大眾，其他平台烏煙瘴氣。」

（美聯社）
（美聯社）

李文亮 疫情 防疫

上一則

抗能源危機 馬克宏也穿 中製高領毛衣歐洲大賣

下一則

伴郎搶鏡 「霸道總裁」電暈網友 本尊是網紅

延伸閱讀

觀察七中全會公報 習近平3連任總書記成定局

觀察七中全會公報 習近平3連任總書記成定局
BBC分析：習近平成官媒熱詞 勝過毛澤東1976年峰值

BBC分析：習近平成官媒熱詞 勝過毛澤東1976年峰值
19屆七中全會閉幕 強調「2個確立」 堅持一中、反台獨

19屆七中全會閉幕 強調「2個確立」 堅持一中、反台獨
習近平治下 中國經濟從「黃金10年」墜入「痛苦10年」

習近平治下 中國經濟從「黃金10年」墜入「痛苦10年」

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好
秋葉看到飽 全美10條最佳賞楓公路之旅

秋葉看到飽 全美10條最佳賞楓公路之旅