網路樹洞哭喊？習近平「可惜不是你」到「該死的不死」

在習近平十年統治下，中國國內的言論自由空間已經所剩無幾。（美聯社）

中國人最需要建設的是一堵哭牆。讓人在那裡為枉死和往活的中國人痛哭沉思。 ——鍾祖康，《拷問中國》

「抱歉，未找到『習近平』相關結果。——微博」中共20大即將在10月16日登場，69歲的中國國家主席習近平可望在20大後，展開自己的第三任期。在習近平十年統治下，中國國內的言論自由空間已經所剩無幾，每每發生重大事件——尤其以幾年來的清零政策為例——線上線下的異議言論，也被打壓的只剩下與官方敘事一致的聲音。在習近平即將連任之際，除了檯面上一致的讚揚與鼓勵，在網路空間極其限缩的情況下，網友們還能透過什麼方式、藉著什麼事件，隱晦地表達不滿與異議？微妙的是，看似毫無關聯的疫情 吹哨者李文亮 醫師的微博，在這之中，為何又會成為網友們抒發情緒的樹洞？

今年的7月和9月分別發生了兩件大事，一是日本前首相安倍晉三被刺殺身亡，二是英國女王伊麗莎白二世辭世。兩位重要國家領袖離開後，在中國網路輿論裡皆出現了迂迴的嘲諷方式：在安倍晉三遭刺殺當天，有網友分享了馬來西亞歌手梁靜茹的歌曲《可惜不是你》；而在伊麗莎白二世辭世之後，中國社群上也出現「該死的不死」話題。不管網友指涉的對象是否為當今中共領導人，但這兩個關鍵詞都已被刪除處理，相關言論也遭封鎖。

在線上，官方定義敏感的字眼一律遭到封鎖，而官媒「人民日報」也接連在10月10日、11日和12日連發三篇評論，讚揚中國防疫 政策、宣稱清零政策不動搖；但在線下，人民這幾年的感受和日常或許與官方所言不同，當情緒無所宣洩，難得沒有被封鎖的李文亮醫師微博似乎也就成了小小的情緒出口。

在李文亮的微博下方，累積了人們三年來的感受。在這裡人們不只有抱怨，還有分享，例如日常做核酸的生活、準備研究所的日子；甚至還有人提出疑問，像是想問李文亮醫師：「這個世界還會好嗎？」

如今，在中共20大召開前夕，從7月至今，這一些與官方敘事截然不同的網路輿論反映了什麼現象？

中共20大即將登場，中國目前緊鑼密鼓籌備中。（Getty Images）

20大召開前，網路輿論反映了民眾對當局的不滿，然而這些討論去了哪裡？ （美聯社）

「可惜不是你」

為了在20大前營造社會穩定的形象，中共持續加強言論審查制度，下架網路貼文、封鎖帳號日益常見。中共中央網信委員會於9月2日宣布，將啟動為期3個月的「清朗．打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，以「全面清理網路謠言及虛假信息」，並「著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題」。

消息公布後，中共開始針對微博、抖音、百度、騰訊、小紅書、豆瓣、鳳凰網等平台展開清查。但加強管制、掃蕩社群，是否將有效收緊輿論？事實上，中國網路上早已出現微妙的「曲線嘲諷」現象。

7月8日中午時間，日本已故前首相安倍晉三在奈良市戶外演說中，遭42歲兇手山上徹也以槍枝射殺、送醫搶救不治，終年67歲。槍擊事件發生後，中國網路上出現了一波反諷風潮，不少人開始在網上分享馬來西亞歌手梁靜茹演唱的歌曲《可惜不是你》；也有人把「惜」字換作習近平的姓氏「習」字，寫道「可習不是你」；或取習近平姓名的諧音「徐俊平」，留言「徐俊平，可惜不是你」。爾後，新加坡歌手林俊傑的歌曲「會有那麼一天」也被借題發揮。

「徐俊平，可惜不是你」 「希望下個就是你」

中國網友「轉個彎嘲諷習近平」的模糊行為，也讓梁靜茹的這首歌和關鍵字在短時間內衝上熱搜榜單。隨後，此話題便開始遭受審查，連與時事無關的歌曲《可惜不是你》也難逃禁播命運，一連消失在許多中國音樂平台上。例如，騰訊公司旗下音樂平台「QQ音樂」網頁版緊急下架歌曲，「網易雲音樂」則是保留歌曲，但平台刪除全數評論。

安倍晉三過世後，中國網友以模糊言語「可惜不是你」反諷中國領導人。圖為香港書展中展出習近平撰寫的《談治國理政》。 （美聯社）

「該死的不死」

事實上，「可惜不是你」不是首次在知名人士過世後被拿來嘲諷他人的方式。中國資訊安全專家方濱興，因設計中國網路防火長城（Great Firewall），成為萬千網友的頭號公敵。2012年9月，他在新浪微博上悼念逝世的中國計算技術專家董占球教授，也遭網友以「可惜不是你」、「下次就是你」大力吐槽，顯示在十年前，中國網友對於政府的網路封鎖現象就已十分憤怒。

繼安倍過世的「可惜不是你」之後，同樣的輿論現象也出現在兩個月後、英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）逝世後。9月8日，英國白金漢宮正式宣布英國女王過世，享耆壽96歲。當全世界都在關注女王國葬、君主立憲制、英國王室存廢時，中國社群媒體再次出現了曲線嘲諷。這波輿論中，網友以不取諧音、不改字詞的方式蜂擁留言「該死的不死」。在沒有直指任何人物的情況下暗指「該死的人」應為他人，引發了中國網路管理者的緊張，再次封鎖相關言論。

從「可惜不是你」到「該死的不死」．中國輿論直接碰觸中共當局的敏感神經，反映社會現況並不如當局試圖營造的和平和穩定。民眾面對長時間極端的防疫措施，加上這年發生河南村鎮銀行暴打案、四川地震封控之亂及貴陽防疫大巴側翻事件等，網路輿論更顯示民眾難忍中國官僚及封控政策。

然而，為有效控制「轉個彎」嘲諷當局的現象，也防止網友以拼音縮寫或諧音字規避，當局公布將出手整治。新浪微博7月13日宣布，將集中整頓以「諧音字」「變體字」「錯別字」發布「不良訊息」的違規行為。如此限制言論方式，未來以「zf」代替政府、「jc」代替員警、「8的平方」代替六四天安門事件等「不敢說出口的諧音字詞」，恐怕都將被禁用。因中國敏感詞彙眾多，使用錯別字用語已為網路常態，因此消息一出讓許多網友痛批，當局控制手段簡直是文字獄。

「媽媽她再也不會擔心我寫錯別字了」 「我們徹底被縫上嘴巴了」 「文字獄，夢回大清」

中共20大前，中國共產黨歷史展覽館播放習近平演說影片。 （美聯社）

「可惜不是你」（左）話題及「該死的不死」討論串（右）。 （截圖自微博）

嘲諷習近平的樹洞？

也正是在20大召開的4天前，即10月12日，是疫情吹哨者李文亮醫師的生日。生前在武漢中心醫院服務的李文亮在2020年2月確診病逝，當時引發中國網友群起激憤，而在官方宣傳敘事中，這一位當初的受到訓誡的「疫情造謠者」如今已經被轉變為「抗疫英雄」，不過人們並沒有忘記李文亮，他的死停留在中國和世界正要掀起天翻地覆變化前的那一刻，提醒著人們不能忘記。

李文亮的微博發文停留在2020年2月1日，他當時寫著：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」六天之後，李文亮在2月7日過世。至今，這一篇貼文下方的留言依然活躍，總留言數至少有100萬，且還在持續增加中。這一篇貼文成了中國網友們這兩年來抒發情緒的「網路樹洞」，從一開始悲痛哀悼李文亮的離去，到現在已經承載著人們日常生活裡的各種喜怒哀樂——有人哀嘆自己失戀、有人找工作或升學不順利、有人例行上來問好，有人把它當成日記。

在10月12日，李文亮生日這一天，網友們也湧入祝福李文亮37歲生日快樂：

「生日快樂，李醫生，到還要捱多少個三年。」 「李醫生，你現在過得好嗎？」 「李醫生，你那面的世界比這面真實嗎？」

從留言裡可見，除了祝福，也有人們對疫情期間的無力、失落與焦慮：

「李醫生你好，今天我又被隔離了，今年第三次了。」 「三年前它們不承認它來了，三年後它們不承認它走了。」 「三年了，毫無希望。」

中國嚴控國內疫情，但越來越多民眾對封控政策已感到十分疲累厭惡。（歐新社）

英國倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）外的牆面上，畫有對李文亮醫師悼念的愛心。 （美聯社）

嚴格的封控政策使中國民眾情緒無所宣洩，難得未被封鎖的李文亮醫生微博，成了民眾小小的情緒出口。 （美聯社）

與以往不同，今年的20大在「動態清零」政策中拉開序幕，外界原本預期在接連幾年嚴厲的防疫政策下，官方有可能會在20大之後順應世界的腳步、逐步鬆綁防疫規定，並恢復「正常生活」、提振經濟。然而隨著20大腳步臨近，從中國官媒接連發出的評論當中也可推測，中國或許還是會維持一貫的政策。

「人民日報」一位署名仲音的評論員接連在10月10日、11日和12日發出三篇評論，分別為：《增強對當前疫情防控政策的信心和耐心》、《「動態清零」可持續而且必須堅持》以及《「躺平」不可取，「躺贏」不可能》——連發的三篇評論，內文中堅定宣稱清零不動搖、舉例國外「躺平」後導致疫情激增，以及提到中國地區發展不平衡不能輕易鬆懈等，藉此來肯定官方清零政策。

就在第二和第三篇評論陸續刊出並且在微博轉發後，也引發中國網友激烈批評，導致轉發評論的各家媒體紛紛關閉留言區、開啟「評論精選」，目前大部分的留言區只看得見網友留下的好評，而不見任何負評。甚至，當《財經新媒體》因轉發評論但卻未關閉留言區之舉，也引來網友@小董先生不老的暗諷：「這評論區竟然沒關？怎麼回事？」

大部分的官方帳號都關閉了留言區，但在李文亮貼文的留言區下，還留著與好評截然不同的看法：

「李醫生，連續3天了，人X日報新X社，發了三天不同的文章要大家堅持防疫，還有多少人願意堅持？」 「有呢，呵呵，他們」 「是它們。」

中國民眾接受核酸檢測。（美聯社）

外界普遍認為，中國國家主席習近平可望在20大後連任。（美聯社）

真實的異議

除了官媒評論，「環球時報」前總編輯胡錫進也出面肯定官方政策。胡錫進在10月11日上傳了在北京街邊小吃店的影片，影片中，滿滿的人潮脫下口罩吃飯，他指出「國家防疫是要保衛我們的這份生活，讓家裡有老人孩子的人也能放心出門工作，與家人上街消費。......全國大部分鬧市區今天中午的大部分餐館也應是這番場景，但有一些封控區，會困難。」

胡錫進的說法是中國官方的政策是為了保障人們的「日常生活」，而從其留言區也可看見正向、積極的支持留言，但嚴格的動態清理政策「究竟多大程度保障了日常生活」，答案也並非絕對。

回看中國自2020年的武漢疫情爆發至今，在各大城市和各個網友的分享裡都可發現，當局為了控制疫情和輿論，使用激烈和去人性的防疫手段：進入武漢採訪的公民記者有些依然下落不明、孕婦因為核酸問題無法入院而流產、有人的愛犬被防疫人員活活打死、被視為進步城市的上海在封控下缺水缺糧，引爆「四月之聲」、隔離居民在地震發生時擔心逃跑會觸法、貴州隔離大巴翻車27死悲劇——種種事件，也讓人質疑過度防疫之下，人民的權益與安全如何一再被犧牲。

那麼，官方為何依然決定冒著風險——民眾輿論餘怨言、經濟衰退、失業率上升等——堅持動態清零政策？外界分析的可能原因包括：一、不能仍疫情在20大前失控；二，證明中國的防疫與治理模式優於自由民主國家；三、若疫情失控，中國的醫療能量與老齡化人口，將會造成大規模感染。確實，在嚴厲的防疫政策底下，中國真的控制住了疫情。根據「新浪新聞」的數據：自疫情爆發以來，截至10月13日，中國本土只有3779例確診——然而，這背後的犧牲與代價又是什麼？

如今，20大召開前夕，堅持動態清零沒有異議，習近平的連任也沒有異議，那麼有異議的聲音都到哪裡去了？一位網友也在李文亮的貼文下這麼寫道：

「只有這裡才能看到真實的大眾，其他平台烏煙瘴氣。」