教兒作業1題講半小時仍不理解 父崩潰捶桌手掌骨折

杭州的吳姓男子在輔導孩子寫作業時，太氣憤拍桌子，結果造成手指骨折。（取材自每日經濟新聞）

杭州一位父親近日因輔導孩子寫作業時，一道題講了半小時兒子仍不理解，他一氣之下用手怒捶桌子，沒想到竟把自己手掌捶骨折。

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每日經濟新聞報導，幾天前，36歲的吳男來到杭州市第一人民醫院求助，說右手掌腫起來了，疼痛難忍。醫師初步檢查後，發現吳男右手第五掌骨遠端骨折，斷端移位明顯，需住院治療。

經詢問才得知，吳男的兒子目前正上小學，平時都是由媽媽輔導作業，但正巧這天媽媽有事，輔導作業的重任就落到了吳男頭上。

面對一道題，吳男來來回回講了半小時，可兒子仍不理解，「怎麽還是不會做？都講這麽多遍了！」他吼了幾次後，一氣之下用手怒捶桌子，沒想到右手紅腫疼了一天也不見好轉，才到醫院檢查。

拿到診斷結果的吳男說，「有時是真是忍不住，還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了。」

輔導孩子做功課導致的「慘案」時有所聞，去年45歲的劉先生在輔導孩子寫作業，一道題講了無數遍，孩子依然一臉懵，暴怒中的劉先生突然覺得胸口一陣絞痛，暈過去了。送醫檢查後診斷為急性冠脈綜合症，也就是俗稱的「心肌梗塞」。

輔導孩子作業，是家長們的噩夢，圖為另一位清華畢業的爸爸在教女兒作業時，氣到直錘牆。（視頻截圖）

日前，北京 一位清華畢業的父親輔導女兒寫作業候，講了很多遍女兒還是不明白，他就崩潰的在一旁捶牆，相關視頻引發不少網友關注。