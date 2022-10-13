我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普妨礙司法？CNN：證人供稱受指示搬動海湖莊園文件箱

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

教兒作業1題講半小時仍不理解 父崩潰捶桌手掌骨折

中國新聞組／北京13日電
杭州的吳姓男子在輔導孩子寫作業時，太氣憤拍桌子，結果造成手指骨折。（取材自每日經濟新聞）
杭州的吳姓男子在輔導孩子寫作業時，太氣憤拍桌子，結果造成手指骨折。（取材自每日經濟新聞）

杭州一位父親近日因輔導孩子寫作業時，一道題講了半小時兒子仍不理解，他一氣之下用手怒捶桌子，沒想到竟把自己手掌捶骨折。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，幾天前，36歲的吳男來到杭州市第一人民醫院求助，說右手掌腫起來了，疼痛難忍。醫師初步檢查後，發現吳男右手第五掌骨遠端骨折，斷端移位明顯，需住院治療。

經詢問才得知，吳男的兒子目前正上小學，平時都是由媽媽輔導作業，但正巧這天媽媽有事，輔導作業的重任就落到了吳男頭上。

面對一道題，吳男來來回回講了半小時，可兒子仍不理解，「怎麽還是不會做？都講這麽多遍了！」他吼了幾次後，一氣之下用手怒捶桌子，沒想到右手紅腫疼了一天也不見好轉，才到醫院檢查。

拿到診斷結果的吳男說，「有時是真是忍不住，還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了。」

輔導孩子做功課導致的「慘案」時有所聞，去年45歲的劉先生在輔導孩子寫作業，一道題講了無數遍，孩子依然一臉懵，暴怒中的劉先生突然覺得胸口一陣絞痛，暈過去了。送醫檢查後診斷為急性冠脈綜合症，也就是俗稱的「心肌梗塞」。

輔導孩子作業，是家長們的噩夢，圖為另一位清華畢業的爸爸在教女兒作業時，氣到直錘牆...
輔導孩子作業，是家長們的噩夢，圖為另一位清華畢業的爸爸在教女兒作業時，氣到直錘牆。（視頻截圖）

日前，北京一位清華畢業的父親輔導女兒寫作業候，講了很多遍女兒還是不明白，他就崩潰的在一旁捶牆，相關視頻引發不少網友關注。

北京

上一則

12歲的她身高1.9米 將成為河南排球小將

下一則

不傷口腔？檳榔口香糖興起 5個月賣逾3000萬元

延伸閱讀

研究：補充維生素D「不能預防骨折」

研究：補充維生素D「不能預防骨折」
七旬婦長期吃保健品跌倒仍骨折 原來是患上這毛病

七旬婦長期吃保健品跌倒仍骨折 原來是患上這毛病
7旬翁骨折痛到哀哀叫 術前神經阻斷術助緩解

7旬翁骨折痛到哀哀叫 術前神經阻斷術助緩解
長者髖部骨折未動刀 肌力流失快 醫：愈早手術愈好

長者髖部骨折未動刀 肌力流失快 醫：愈早手術愈好

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好