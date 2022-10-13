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不傷口腔？檳榔口香糖興起 5個月賣逾3000萬元

中國新聞組╱北京13日電
「檳榔口香糖」強調不傷口腔，在網吧、台球室、便利店等場所頗受歡迎。(取材自紅星網絡電視台)
「檳榔口香糖」強調不傷口腔，在網吧、台球室、便利店等場所頗受歡迎。(取材自紅星網絡電視台)

隨著多地加強檳榔銷售監管，電商平台興起「檳榔口香糖」替代品，強調「提神醒腦，不傷口腔，不用擔心健康」，在網吧、台球室、便利店等場所頗受歡迎，有公司5個月銷售額超3000萬人民幣(約420萬美元)。

新京報報導，一 名經銷商說，「檳榔口香糖」利用科技手段剔除了傳統檳榔的有害物質，「口感比檳榔差一些，但相對來說不傷身體，可以作為檳榔的替代品。」一個名為「力當家檳榔口香糖」今年5月上市，截至目前，總銷售額已達3000多萬人民幣。

另一名經銷商說，檳榔口香糖是按照食品來生產的，「這是剛興起的產業，前景不錯」。

報導指出，檳榔口香糖的成分均含有檳榔多糖多酚，檳榔多糖多酚是以檳榔果實為原料，經清洗、破碎、提取、過濾、濃縮、乾燥後萃取的物質，簡稱「檳酚」。

食品科普專家雲無心表示，檳榔中的生物鹼(檳榔鹼)對神經有刺激作用，能夠提神，也有上癮性。提取檳榔多糖多酚，目前的技術還達不到完全去除檳榔鹼。

中華口腔醫學會民營口腔分會副主委王聿明說，檳榔的檳榔鹼容易灼傷口腔黏膜，有上癮性，容易誘發口腔癌，檳榔口香糖不可避免也會有檳榔鹼，戒除檳榔，最好的辦法就是遠離，包括檳榔口香糖之類的產品，都不要食用。

醫學 電商

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