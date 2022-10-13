上海湖心島 流浪猫的家 貓島實現吸貓自由

上海「貓島」向市民開放，市民可預約登島，實現「吸貓自由」。(取材自每經視頻)

遠在日本 有個著名的貓島，島上貓咪的數量是人類的6倍，現在上海也有自己的貓島了。上海首個城市流浪貓管理中心和城市流浪動物精細化宣傳教育 示範基地，日前正式掛牌，首個「貓島」也正式向民眾開放，市民可預約登島，實現「吸貓自由」，同時也可以領養流浪貓，獻出自己的愛心。

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湘湘帶你看社會報導，在浦東新區老港鎮、毗鄰臨港新片區，有一片占地30餘畝，集文化、娛樂、教育、宣傳於一體的公益基地，叫做「寵物番」，作為上海首家城市流浪動物精細化管理示範宣傳教育公益基地，日前，「寵物番」正式對外營業。

基地裡打造了一座「貓島」，貓島是一座湖心島，顧名思義，是貓咪們居住的小島，呈橢圓型、占地1畝，這裡四面環水，基本保持著原有的生態風貌，是一個風景秀麗的「桃花島」。

島上還有座涼亭，同時也添加了貓咪生活所需要的設施，每天定時有工作人員添加貓食、鏟屎換砂，檢查貓咪狀況。據悉，這裡的貓咪都是基地收養的流浪貓；市民也可以透過「阿拉寵公益平台」公眾號，預約申領流浪貓及參與公益活動。

上海市城市流浪貓館管理中心負責人查振良表示，前來貓島的年輕人占比很高，這隻志願者隊伍也正在不斷生長中。有一個做IT的小夥子前來參觀，花費了一整個下午的時間幫忙搭建了近20個新貓舍，他回去後還動員了公司裡的20多個小夥伴，相約再一起來，看看還可以為貓島建設做些什麽。

放養的貓在貓島上自由活動。(取材自上觀新聞)

澎湃新聞報導，目前貓島共有20隻流浪貓，預計最多可接受200到300隻流浪貓，每只流浪貓都有固定的編號和標籤。

查振良指出，前期有些絕育的貓已經進行了放歸，現在貓島留下來的還有一些未絕育的，或是周邊發現的一些流浪貓。等到牠們適合絕育時，工作人員就會進行絕育，然後再放歸。