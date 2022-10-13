上海湖心島 流浪猫的家 貓島實現吸貓自由
遠在日本有個著名的貓島，島上貓咪的數量是人類的6倍，現在上海也有自己的貓島了。上海首個城市流浪貓管理中心和城市流浪動物精細化宣傳教育示範基地，日前正式掛牌，首個「貓島」也正式向民眾開放，市民可預約登島，實現「吸貓自由」，同時也可以領養流浪貓，獻出自己的愛心。
來源：YouTube
湘湘帶你看社會報導，在浦東新區老港鎮、毗鄰臨港新片區，有一片占地30餘畝，集文化、娛樂、教育、宣傳於一體的公益基地，叫做「寵物番」，作為上海首家城市流浪動物精細化管理示範宣傳教育公益基地，日前，「寵物番」正式對外營業。
基地裡打造了一座「貓島」，貓島是一座湖心島，顧名思義，是貓咪們居住的小島，呈橢圓型、占地1畝，這裡四面環水，基本保持著原有的生態風貌，是一個風景秀麗的「桃花島」。
島上還有座涼亭，同時也添加了貓咪生活所需要的設施，每天定時有工作人員添加貓食、鏟屎換砂，檢查貓咪狀況。據悉，這裡的貓咪都是基地收養的流浪貓；市民也可以透過「阿拉寵公益平台」公眾號，預約申領流浪貓及參與公益活動。
上海市城市流浪貓館管理中心負責人查振良表示，前來貓島的年輕人占比很高，這隻志願者隊伍也正在不斷生長中。有一個做IT的小夥子前來參觀，花費了一整個下午的時間幫忙搭建了近20個新貓舍，他回去後還動員了公司裡的20多個小夥伴，相約再一起來，看看還可以為貓島建設做些什麽。
澎湃新聞報導，目前貓島共有20隻流浪貓，預計最多可接受200到300隻流浪貓，每只流浪貓都有固定的編號和標籤。
查振良指出，前期有些絕育的貓已經進行了放歸，現在貓島留下來的還有一些未絕育的，或是周邊發現的一些流浪貓。等到牠們適合絕育時，工作人員就會進行絕育，然後再放歸。
現在基地已經收到了近100隻的流浪貓，牠們在經過絕育和隔離之後，才會被安放到貓島上開啟牠們全新的生活。」
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