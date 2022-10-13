抗能源危機 馬克宏也穿 中製高領毛衣歐洲大賣

法國總統馬克宏身穿高領毛衣。(取材自紅星新聞)

多數中國人還沒有套上冬裝的時候，保暖的高領毛衣先在歐洲一些國家火了。紅星新聞報導，法國總統馬克宏 在一段視頻講話中身穿高領毛衣，一改往日西裝配襯衫的著裝風格，引發熱議。

有報導稱，馬克宏此舉是在以身作則，呼籲法國人民加強物理保暖，減少冬季的能源使用，共同應對此次的歐洲能源危機。

生活在德國的張女士表示，能源危機爆發以來，家裡的電費比去年貴了一倍。為了在能源危機的大環境下順利過冬，習慣暖氣的很多歐洲人不得不開始購買更多的保暖物品。這一趨勢引發了近段時間中國生產的電熱毯、電水壺在歐洲的銷售熱潮，而高領毛衣更是因為馬克宏成了熱門單品。

從事外貿十餘年的廈門巨擇進出口有限公司負責人羅先生已經感受到了這股「高領毛衣熱潮」。他告訴紅星新聞，歐洲能源危機以來，公司歐洲市場的訂單迅速增加，「最近30天，男士秋季高領毛衣的搜索量就漲了13倍」。

「我有朋友在廣東做外貿，出口電熱毯、電熱水壺等保暖物品到歐洲。由於今年反常的氣候和潛在的能源危機，他們很早就預測到了這波銷售熱潮，從4月開始就著手準備了，5、6月幾乎每天都在加班生產。」他補充說。不過，羅先生判斷這波銷售熱潮或許很快就會淡去，「畢竟寒冬也就兩三個月，而且歐洲一些國家也已經準備啟動預案來應對危機了」。