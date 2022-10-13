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河北農民百萬建「毛主席紀念館」 仿天安門城樓放毛像

中國新聞組／北京13日電
毛主席紀念館開館儀式現場。（取材自中紅網）
毛主席紀念館開館儀式現場。（取材自中紅網）

河北沙河溪溝新靈山的「毛主席紀念館」日前舉行開館儀式。香港01報導，毛主席紀念館是由當地民眾集資興建，投資過百萬元（人民幣，下同，約13.9萬美元），館內放有銅質金色毛澤東坐像。

參加揭幕的群眾向毛主席銅像敬禮。（取材自中紅網）
參加揭幕的群眾向毛主席銅像敬禮。（取材自中紅網）

另據中紅網報導，紀念館坐落於河北沙河朱莊水庫南側溪溝村西的中原新靈山上，坐西朝東，依山而建，主體為鋼架結構，總建築面積500平米。紀念館高兩層，上層依山勢後坐數米達380平米，放有銅質金色毛澤東坐像（與毛主席紀念堂北側大廳相同規格）。

毛主席紀念館投資過百萬，全部由當地民眾集資，參與集資的群眾達數千人。其中，現年67歲的牽頭人吳會英，將數十萬元積蓄全部用於投資建館，又在資金不足的情況下，不顧自己年老體弱發動籌資，最終籌集到建館所需的百萬資金。

館長吳會英、楊東民、李志民等為毛主席銅像揭幕。（取材自中紅網）
館長吳會英、楊東民、李志民等為毛主席銅像揭幕。（取材自中紅網）

吳會英2014年曾與其他民眾商議並投資近百萬元，並於2015年10月在永年縣建成毛主席紀念館並舉行開館儀式。去年12月1日，當地政府以毛主席紀念館的位置不在規畫範圍內為由拆除。

河北臨漳劉廣營毛澤東銅像廣場建設者楊東民知悉後，聯合吳會英等人多次與當地鄉政府溝通協調和協商。在與政府重新簽訂協議、重新選址建設後，最後順利建成比以前規模更大，耗資更多的毛主席紀念館。

據報導，毛澤東侄女毛小青為該館題寫館名，受疫情影響，只有數十人參加開館儀式。

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