企業50萬現金燒焦 銀行救回24萬 工作人員：超怕弄碎

馬先生申請鑒定的火燒幣。（取材自蘇州日報）

江蘇蘇州吳江區一家再生資源企業日前遭遇火災，50萬元左右的現金都被燒焦，該公司企業負責人當即到銀行尋求幫助，鑑定清點，兌換「火燒幣」；中國人民銀行（以下簡稱人民銀行）蘇州市中心表示，鑑定清點工作已結束，以努力為企業兌換了24萬多元，挽回近半損失。

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極目新聞報導，馬先生在蘇州吳江從事再生資源回收利用，沒想到突然遭遇火災，導致50萬元左右的現金都燒毀，在朋友的建議下，他把這些「火燒幣」送到銀行鑑定兌換。

業內人士表示，對於特殊殘缺污損人民幣，不要拍打、擠壓、揉搓，要保持原狀，並及時申請鑑定可以兌換。

由於數額較大，人民銀行吳江支行申請到蘇州市行鑑定，人民銀行蘇州市中心支行當即組織專人投入到「火燒幣」的搶救行動。

據報導，馬先生帶去的「火燒幣」不少已被火烤到炭化，還有塑料袋裝著已經完全燒毀的黑色粉末，清分人員小心謹慎地拿起一疊查看、用大頭針把紙幣一張張撥開，再鑑定、清點、打包、封裝。

人民銀行蘇州市中心支行貨幣 金銀科的工作人員表示，從業多年來，還是第一次遇到燒毀這麼嚴重、數量這麼多的殘損幣，鑑定清點難度非常大。「工作人員連大氣都不敢出，生怕把手裡的火燒幣弄碎」。