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「天宮課堂」第3次太空科學之旅 首次在問天實驗艙開講

中國新聞組／北京13日電
「天宮課堂」第三課12日在中國空間站開講，航天員蔡旭哲(左起)、陳冬、劉洋帶來太空科普課。（視頻截圖）
「天宮課堂」第三課12日在中國空間站開講，航天員蔡旭哲(左起)、陳冬、劉洋帶來太空科普課。（視頻截圖）

太空探索永無止境，同學們好！很高興在問天實驗艙與大家繼續探索科學奧秘！」12日下午4時許，隨著航天員陳冬的聲音通過信號傳至千家萬戶，神舟14號航天員乘組3名新晉「太空教師」陳冬、劉洋、蔡旭哲如約與大家見面，開啟「天宮課堂」第三次太空科學之旅。

來源：YouTube

新華社報導，在約50分鐘的授課中，陳冬、劉洋、蔡旭哲展示空間站問天實驗艙工作生活場景，演示微重力環境下毛細效應實驗、水球變「懶」實驗、太空趣味飲水、會調頭的扳手等神奇現象，並講解了實驗背後的科學原理。此外，航天員還重點介紹在中國空間站開展的水稻和擬南芥種植研究情況，展示科學手套箱剪株操作。

這是「天宮課堂」首次在問天實驗艙中授課，由蔡旭哲老師「掌鏡」，陳冬和劉洋帶大家仔細參觀這間今年7月才剛剛入軌對接的「新教室」。

展示失重的環境下液體明顯的毛細現象。（視頻截圖）
展示失重的環境下液體明顯的毛細現象。（視頻截圖）

航天員用水開啟天地對比實驗。陳冬將三根不同粗細的塑料管插入裝滿水的培養皿，幾根塑料管中的液面先後迅速上升到管頂。陳冬說，這是因為太空沒有重力束縛，表面張力作用會驅動液面迅速持續地上升。

「這個簡單的實驗涉及複雜的原理。科學家就是通過研究這些看似簡單的現象，利用背後的原理去解決問題。比如航空器的燃料貯箱、空間熱管都利用毛細作用。」劉洋進一步解釋毛細效應實驗。

天宮課堂再開講，劉洋在問天艙內漂浮用兩米長吸管喝到芒果汁。（視頻截圖）
天宮課堂再開講，劉洋在問天艙內漂浮用兩米長吸管喝到芒果汁。（視頻截圖）

陳冬介紹擬南芥生長情況，並直播採集標本過程。「小南」首先轉移到科學手套箱中，陳冬佩戴上助力實驗的MR眼鏡，通過眼鏡視野，地面上的學生也可以清晰看到手套箱內的一舉一動。陳冬通過語音控制MR眼鏡對拍攝擬南芥的圖片傳回地面。他小心拿出剪刀採集樣品，並將其裝入凍存管中，待返回地球時交給科學家研究。

劉洋展示另一種在太空中生長的植物水稻；經過70多天的生長，水稻種子已經長成一棵棵水稻植株。這次實驗的重要目標，就是要實現水稻從種子到種子全生命周期的培養。

12日在中科院空間應用工程與技術中心地面主課堂，學生收看「天宮課堂」第三課。(新...
12日在中科院空間應用工程與技術中心地面主課堂，學生收看「天宮課堂」第三課。(新華社)

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