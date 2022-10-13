尷尬…今年諾獎得主美國教授 去年竟被西南財大解聘

今年諾貝爾經濟學獎得主之一的迪布維格，早年在成都西南財經大學授課時的照片。（取材自微博）

今年諾貝爾經濟學獎得主公布後，恐怕沒有人比中國西南財經大學更尷尬了。因為得主之一的美國聖路易華盛頓大學教授迪布維格（Philip H. Dybvig）曾在該校擔任金融研究院院長長達十年，去年卻未獲校方續聘，結果迪布維格今年就獲獎了。

迪布維格與美國聯準會（Fed）前主席柏南克、美國芝加哥大學教授戴蒙共同獲頒今年諾貝爾經濟學獎，表彰他們對銀行經濟作用和金融危機的卓越研究。

據新京報報導，迪布維格曾長期在中國學術界任職，於2010年至2021年間受聘西南財經大學金融研究院院長。任職期間，相繼獲中國教育部 長江學者講座教授、中國政府友誼獎和成都市政府友誼獎等榮譽稱號。

據稱，迪布維格不僅十分熱愛中華文化，還是中國女婿，太太是成都人。部落客「張豐觀察」指出，迪布維格在西南財經大學是一個很顯眼的人物，留著長髮，有時候還紮辮子，「非常美國」，同時又愛穿著唐裝，「比中國人還中國」，他為學生開講座，也大受歡迎。

何以2021年後迪布維格未獲續聘，中國媒體均無相關報導，但網上一致指出，迪布維格是因未能通過教育部「雙一流大學」考核，遭到學校解聘。也有報導指出，因為新冠疫情 三年國內外交通阻隔，教授來不了大學，最終雙方友好分手。西南財經大學對此十分低調，既未公開澄清網路謠言，也沒有對這名前院長獲獎公開道賀，

迪布維格未續任的原因，目前暫無雙方正式說法，但不少人稱，這是中國離諾貝爾經濟學獎最近的一次，只要西南財經大學再續聘迪布維格兩年，中國和校方今天就能對此大書特書。

有網友嘲諷西南財經大學「低價持股十年，趕在暴漲前拋出，真不愧是『財經大學』」，還有人說，中國的大學考核標準真是異常嚴格，「諾貝爾獎 得主都遠遠達不到要求，估計牛頓、愛因斯坦來了也只能端茶倒水，真是秦始皇摸電門—贏麻了！」

西南財經大學位於四川成都，是中國教育部直屬的重點大學。官網介紹，西南財經大學始於1925年在上海創建的光華大學。1938年，因抗戰內遷建立光華大學成都分部。1949年後經過多次整併、改名，1985年正式定名為西南財經大學。