甘肅蘭州文理學院爆疫情封校 官瞞報學生求救

甘肅蘭州文理學院爆發疫情封校。(取材自蘭州文理學院官網)

甘肅蘭州文理學院爆發疫情 封校，但官方刻意封鎖消息並隱瞞，導致校內交叉感染，學生紛紛透過網路求救，據稱已有逾3000人陽性。另外，河南鄭州 市高新區12日起連續3天開展全民核酸檢測 ，一天兩檢，不參加核酸篩查的居民，健康碼將彈窗提醒。

甘肅衛健委通報，蘭州市7日新增無症狀感染者14例，其中有13例在城關區。蘭州城觀區8日宣布，即日起，將蘭州市城關區雁園街道雁北路400號劃定為高風險區。而這個地址就是蘭州文理學院。

7日開始，校內就發現第一例核酸陽性病例，但校方或官方未適當處理，讓陽性和陰性未被感染的學生混住。多名學生透過網上求救並指出，截至11日，1萬1000多人的校園裡，核酸陽性者超過3000，這些人多是被交叉感染。

外界認為官方是基於「維穩」考量，不對外發布訊息，媒體上也不見相關消息。不少蘭州市民在網上表示寒心，但也有網友說：「換作任何一個學校任何一個省都是這樣的，因為（20大召開）只剩4天。」

綜合微博的「蘭州文理學院超話」及相關搜尋結果，蘭州文理學院疫情相關影片、照片和微信群組對話的截圖11日在網上傳開，但是關鍵字被降熱搜。許多轉發相關學生求助或抗議的影片無法通過微博審核，或是一上傳就被「秒刪」。

不只蘭州文理學院，同一區的蘭州大學醫學院也傳出疫情，但官方通報高風險區時，完全不提這兩所學校的名字，只發布地址。

經濟觀察報報導，為加強防疫，中國有越來越多城市對外地前來人員要求核酸檢測「三天三檢」。鄭州市高新區12日起連續三天開展全民核酸檢測，一天兩檢，對不參加核酸篩查的居民，健康碼將彈窗提醒。

鄭州市官方11日才闢謠，表示「12日起開始全域實行3天靜默管理」是假消息；12日卻又傳出高新區祭出「一天兩檢」，引發網友議論，許多人不敢置信。