動態清零長期化? 上海招防疫專員合約2年

中國清零防疫規定似乎沒有放寬跡象。圖為民眾驗核酸。(記者林則宏／攝影)

中國清零防疫 規定似乎沒有放寬跡象。近期，上海浦東等多區公開招聘從事防疫工作的社區防控專崗人員，招聘總人數達940名，合約兩年。

上海市浦東新區人社局10日發布公告稱，為做好新冠疫情 防控和高校畢業生就業工作要求，浦東向社會公開招聘從事社區防疫工作的社區防控專崗人員575名，合同期限為兩年。

消息傳出後讓不少民眾「崩潰」，擔心這是否意味著現行的常態化核酸檢測 等規定至少將再維持兩年時間。

財新網報導，除浦東外，近日上海其他各區也相繼發布2022年社區防控專崗人員公開招聘公告。其中，黃浦區招聘50名、靜安區54名、長寧區70名，虹口區84名、楊浦區90名。此外，普陀區部分街道也發布防控專崗人員招錄公告，其中宜川路街道五名、普陀區長征鎮七人、甘泉路街道五人。

根據長寧區的公告，社區防控專崗人員主要工作內容為：排摸社區常住人口基本信息，了解社區重點人員情況；了解社區內重點機構和重點場所社區防控工作情況；健全小區（網格）、樓棟、單元社區防控工作網絡，組織動員居民組建社區防控志願者隊伍；對接疫情防控有關對口單位，鏈接資源；落實其他社區防控重點工作任務。

上海近期疫情又有捲土重來之勢。10月11日，上海新增本土新冠肺炎確診病例4例、無症狀感染者34例。10月以來，上海累計新增本土確診病例18例、無症狀感染者173例。

除上海繼續招聘防疫人員外，人民日報繼10日發表題為「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」評論文章，11日發表題為「『動態清零』可持續而且必須堅持」評論文章，12日又在二版發表題為「『躺平』不可取，『躺贏』不可能」評論文章，力撐中國現行防疫政策。